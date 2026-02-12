Транспортната комисия прие на първо четене ратификацията на споразумението с РСМ за жп тунела при Гюешево

Комисията по транспорт и съобщения към Народното събрание прие на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Северна Македония за подготовката, изграждането и експлоатацията на трансгранично железопътно тунелно съоръжение. Споразумението е подписано на 6 ноември 2025 г. в с. Гюешево, а законопроектът (№ 51-502-02-34) е внесен от Министерския съвет на 15 декември 2025 г.

Законопроектът беше представен от вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов и приет на първо четене с 15 гласа „за“, 0 „против“ и 1 „въздържал се“. Караджов припомни, че двете страни са подписали споразумението на 6 ноември миналата година и това е станало в присъствието на вицепремиера и министър на транспорта на Република Северна Македония Александър Николоски.

Вицепремиерът в оставка посочи, че железопътната връзка София – Скопие е над 100-годишна идея, по която през годините е работено с прекъсвания, а след 1942 г. дейностите на практика са били замразени. По думите му дължината на тунела е 2,4 километра, като в българската част са прокопани около 400 метра. Той подчерта, че България и Северна Македония ще строят съоръжението заедно.

На въпрос от народния представител Никола Димитров от парламентарната група на „Възраждане“ колко още остава да се прокопае от тунела, какъв е обемът на работа от македонска страна и кога се очаква да тръгне влак по линията, Караджов отговори, че оставащият за изграждане участък на територията на Северна Македония е около 35 километра, като не се ангажира с конкретен срок за пускане на движението. Караджов допълни, че предвид обема на дейностите реализацията ще отнеме години.

Той обясни, че след евентуалната ратификация предстои да започне работа по събиране на оферти за довършване на проекта. Споразумението урежда техническите и организационните въпроси, включително създаването на съвместен комитет, който ще координира изпълнението.

Караджов отбеляза още, че е подписал искане до Европейската комисия и е получено одобрение целият коридор България – Северна Македония да бъде включен сред проектите, които могат да кандидатстват за европейско финансиране. Споразумението вече е ратифицирано от Република Северна Македония в края на декември 2025 г. и е в сила от 7 януари тази година, съобщава БТА.

На въпрос от народния представител Богомил Петков от „Продължаваме промяната – Демократична България“ дали се бави сертификацията на новите влакове по Плана за възстановяване и устойчивост, Караджов отговори, че забавяне няма. По думите му сертификацията на новите влакове „Алстром“ вече е извършена и те са готови да пристигнат в България, като два от тях се очаква да пристигнат предварително още през юни. Той допълни, че първите четири влака на „Шкода“ са почти готови и по договор трябва да пристигнат у нас до 16 март, като от април е планирано да бъдат включени в графика за движение.