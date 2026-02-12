ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сръбски министър: Има потвърждение от Русия, че ще получим най-благоприятната цена за доставка на газ

Теодора Енчева, БТА

Ненад Попович СНИМКА: Екс/Nenad Popovic

Министърът без портфейл, отговарящ за международното икономическо сътрудничество в сръбското правителство Ненад Попович заяви днес, че е провел в Русия разговор с министъра на икономиката на Руската федерация Максим Решетников и е получил потвърждение, че Сърбия ще има най-благоприятна цена на газа и достатъчни количества газ до края на 2026 година, предава РТС .

Попович посочи, че в хода на предстоящото подписване на договора има "технически доста сложни условия".

"Сърбия ще получи най-благоприятните условия (от руска страна) и ние сме осигурени и за тази година, а сигурен съм и за следващия период, тоест през следващите години“, каза Попович пред РТС.

Генералният директор на „Сърбиягаз“ Душан Баятович заяви преди дни,  че договорът за доставка на руски газ, който изтича в края на март, вероятно ще бъде удължен с още шест месеца, съобщи агенция ТАНЮГ.

Баятович заяви, че цената на газа за домакинствата няма да бъде променяна, както и че Сърбия разполага с достатъчни количества до края на отоплителния сезон.

Той каза още, че дългосрочният договор за доставка на газ, който Сърбия има с Русия, се продължава чрез отделни анекси, но че по него има много проблеми като европейски санкции и проблеми с платежните транзакции, които по думите му не са толкова лесни за решаване.

