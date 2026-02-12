Шефът на гръцката Централна банка: България ще усети позитивите от членството си в еврозоната

България ще се възползва от позитивите от членството си в еврозоната, но ключови условия за успеха са придържането към благоразумната фискална политика и строгия банков надзор. Това препоръча гуверньорът на Централната банка на Гърция Янис Стурнарас по време на провеждаща се днес в София конференция.

Янис Стурнарас приветства България в еврозоната и определи приемането на единната валута за исторически момент за България и стъпка в правилната посока в интеграционния процес, която ще укрепи и европейското семейство.

„Влизането в еврозоната ще позволи на България да се възползва максимално от ползите като член на паричния съюз," заяви гръцкият гуверньор. По думите му въвеждането на еврото в Гърция през 2001 година е осигурило значими ползи за страната - премахнало е валутния риск, намалило е трансакционните разходи и е улеснило търговията, туризма и инвестициите. Членството увеличи доверието и спомогна за подобряване на инфлационните очаквания, посочи още той, цитиран от БТА.

„Убеден съм, че България ще усети същите позитиви", прогнозира Стурнарас.

Той изтъкна също, че членството на Гърция в еврозоната е свързано и с много грешки и слабости в политиките. Той описа накратко пътя на страната в еврозоната - от икономически разцвет, през суверенната и банкова криза в резултат на допускането на огромен двоен дефицит - по текущата сметка и фискален дефицит, с наличието на структурни проблеми, бум на кредитирането, масово избягване на плащанията на данъчни задължения, неефективна социална система и др., до периода на стабилизиране и възстановяване на Гърция.

Придържането към благоразумна фискална политика и засилен банков надзор бяха основен акцент в изказването на Стурнарас. Той препоръча и внимателно следене на изменението на доходите в икономиката, ценообразуването и наличието на силни институции.

Като извод той изведе, че акцентът трябва да се поставя върху добре балансираната икономическа политика, здравата фискална политика и структурната политика, която да отключи конкурентоспособността.

По думите му липсата на структурни реформи само замаскира уязвимостите и забавя реформите.

Според управителят на гръцката централна банка именно кризисните явления в еврозоната около европейската дългова криза са спомогнали за укрепването и заздравяването на еврозоната такава, каквато е днес и към която България е вече част.

„С присъединяването на управителя Радев към Управителния съвет на ЕЦБ нашият паричен съюз ще стане по-голям и по-силен," каза в заключение гръцкият гуверньор Янис Стурнарас.

Официални гости на форума са президентът на България Илияна Йотова, управителят на Българската народна банка Димитър Радев, гуверньорът на Централната банка на Гърция Янис Стурнарас, членът на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка Филип Лейн, старшият постоянен представител на Регионалния офис на МВФ за Централна, Източна и Югоизточна Европа Карлос Мулас-Гранадос, както и водещи бизнес лидери.