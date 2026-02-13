ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

33 евро за мегаватчас е цената на природния газ на хъба TTF

Цената на природния газ на "Газов хъб Балкан" е 33,19 евро. Снимка: Снимка: Йордан Симеонов


Цените на мартенските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия в момента са 32,685 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 12 часа българско време. Днешната търговия започна от равнище 32,195 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при стойности от 32,994 евро за мегаватчас, пише БТА.

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 13 февруари, е 33,19 евро за мегаватчас. В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 33,50 евро за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 33,19 евро за мегаватчас.

