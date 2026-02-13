33 евро за мегаватчас е цената на природния газ на хъба TTF



Цените на мартенските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия в момента са 32,685 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 12 часа българско време. Днешната търговия започна от равнище 32,195 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при стойности от 32,994 евро за мегаватчас, пише БТА.

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 13 февруари, е 33,19 евро за мегаватчас. В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 33,50 евро за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 33,19 евро за мегаватчас.