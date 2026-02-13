Разнородни движение в предобедната търговия на европейските борси

Смесени движения отчитат водещите европейски фондови индекси в предобедната търговия в петък на фона на разпродажбите на Уолстрийт и очакванията за данните за инфлацията в САЩ, предаде Дау Джоунс и БТА.

Германският индекс DAX се повишава с около 0,04 на сто до 24 857 пункта, а паневропейският Euro Stoxx 50 отстъпва с 0,2 на сто до около 6000 пункта. В Париж CAC-40 спада с 0,23 на сто 8321,57 пункта, а в Лондон FTSE 100 е нагоре с 0,23 на сто до 10 426,66 пункта. В Мадрид Ibex 35 е почти без промяна на равнище от 17 896 пункта.

По-късно през деня се очаква публикуването на данните за потребителските цени в САЩ, които могат да дадат сигнал за бъдещата лихвена политика на Управлението за федералния резерв на САЩ.

Във Франкфурт DAX се колебаеше около нивото от 25 000 пункта, което пазарните участници определят като техническа граница. Според анализатори устойчиво преминаване над това равнище би отворило път към рекордните стойности от близо 25 508 пункта, достигнати по-рано. До момента обаче опитите за пробив остават неуспешни.

Натиск от технологичния сектор в САЩ

Настроенията в Европа са повлияни от спада в цените на технологичните акции в САЩ, където инвеститорите продължават да реагират на опасения, свързани с бързото развитие на изкуствения интелект. На Уолстрийт акциите на „Епъл" (Apple) поевтиняха с около 5 на сто, а книжата на „Амазон" (Amazon), „Мета" (Meta) и „Тесла" (Tesla) отстъпиха с до 2,8 на сто. Акциите на „Броудком" (Broadcom) се понижиха с 3,4 на сто.

Според анализатори инвеститорите оценяват потенциалното въздействие на изкуствения интелект върху традиционните бизнес модели, включително лицензионните модели за софтуер.

В Европа част от технологичните компании отчетоха ръстове. Акциите на нидерландския производител на оборудване за чипове „Ей Ес Ем Ел" (ASML - ASML Holding) се повишиха с около 1,3 на сто, а тези на „Би И Семикъндъктър Индъстрис" (BE Semiconductor Industries) - с близо 2,8 на сто.

Секторни движения и корпоративни новини

Секторът на авиацията и отбраната отчита ръст от около 2,2 на сто. Акциите на френската компания „Сафран" (Safran) поскъпнаха с около 6,5 на сто след публикуване на силни годишни резултати и повишена прогноза до 2028 г. Акциите на „Ютелсат" (Eutelsat) нараснаха с около 8 на сто след положителни тримесечни данни и осигурено финансиране за планираната сателитна мрежа. В DAX книжата на „Ем Те У Аеро Енджинс" (MTU Aero Engines) се повишиха с около 2,4 на сто.

Сред губещите бяха акциите на „Юбисофт" (Ubisoft), които първоначално поскъпнаха след представяне на тримесечни резултати, но впоследствие се стабилизираха.

Ценните книжа на „Л'Ореал" (L'Oréal) поевтиняха с над 6 на сто, след като органичният ръст на продажбите бе оценен като под пазарните очаквания. Продажбите за четвъртото тримесечие са нараснали с 6 на сто, съобщиха от компанията вчера, след като силното търсене на продукти за коса и грим на групата в Европа и Северна Америка компенсира почти нулевия растеж в Северна Азия. Продажбите в Северна Азия, главно в Китай, са нараснали с 0,6 на сто в сравнение с очакванията на анализаторите за 5,6 на сто растеж на втория по големина пазар за козметика в света, след като групата отчете 4,7 на сто ръст в региона, който генерира една четвърт от приходите й през предходните три месеца.

„Инвеститорите вероятно ще бъдат разочаровани от липсата на продължително възстановяване в Северна Азия", заяви Дейвид Хейс, анализатор в „Джефрис" (Jefferies).

Акциите на „Йеноптик" (Jenoptik) отстъпиха с около 1,5 на сто след представяне на данни за поръчките. Книжата на „Деливъри Хиро" (Delivery Hero) поевтиняха с около 8 на сто след по-слаба прогноза от дъщерната компания „Талабат" (Talabat). Акциите на „Ер Ве Е" (RWE) загубиха около 1 на сто от стойността си след понижаване на рейтинга от анализатори.

Пазарните участници остават предпазливи и насочват вниманието си към данните за потребителските цени в САЩ за януари. Очакванията са годишната инфлация да се доближи до 2,5 на сто, което би я приближило към целта на УФР от 2 процента. По-голяма от очакваното инфлация обаче може да засили предпазливостта на инвеститорите и да повлияе негативно на борсите.