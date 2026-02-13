Азиатско-тихоокеанските пазари затвориха низходящо заради опасенията за AI сектора

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На отрицателна територия закриха днешната търговия

Азиатско-тихоокеанските фондови пазари, следвайки снощната низходящата тенденция на Уолстрийт, където поради опасенията за прекомерно високи оценки на компаниите за изкуствен интелект водещият индекс S&P 500 се срина за трети пореден ден, предадоха Си Ен Би Си и БТА.

Акциите на редица компании за транспорт и логистика се понижиха поради опасения, че новите инструменти с изкуствен интелект ще намалят търсенето на услуги в сектора.

Тайван - един от най-големите пазари в сферата на изкуствения интелект - беше затворен заради отбелязването на Лунната Нова година.

Водещият индекс в Токио Nikkei 225 се понижи с 697,87 пункта или 1,21 на сто до 56 941,97 пункта,

По-широкият индекс Topix спадна с 63,31 пункта или 1,63 на сто до 3818,85 пункта

По време на търговията щатският долар се търгуваше на ниво 153,39-41 йени спрямо 152,73-83 йени в Ню Йорк и 153,00-02 йени в Токио вчера.

Еврото се котираше при 1,1858-1859 долара и 181,90-94 йени в сравнение с 1,1866-1876 долара и 181,28-38 йени в Ню Йорк, както и 1, 1874-1875 долара и 181,68-72 йени в Токио.

Южнокорейският индекс Kospi се понижи с 15,26 пункта или 0,28 на сто до 5507,01 пункта.

В Хонконг и Шанхай борсите също отчетоха спад - Hang Seng е надолу с 465,62 пункта или 1,72 на сто до 26 567,12 пункта, а Shanghai Composite загуби 51,945 пункта или 1,26 на сто до 4082,073 пункта. Китайските фондови пазари няма да работят следващата седмица заради отбелязването на китайската Нова година. Очаква се търговията да бъде възобновена на 24 февруари (вторник).

В Индия Nifty 50 се понижи с 288,90 пункта или 1,12 на сто до 25 518,30 пункта към 11:37 часа българско време.

Австралийският индекс S&P/ASX 200 спадна със 125,90 пункта или 1,39 на сто до 8917,60 пункта.

Търговията на Уолстрийт също приключи низходящо снощи, като водещият индекс Dow Jones Industrial Average спадна най-вече заради срива на акциите на „Сиско системс" (Cisco Systems), които се понижиха с 12 на сто заради слабите прогнози за текущото тримесечие.

Промишленият Dow Jones Industrial Average се понижи с 669,42 пункта или 1,34 на сто до 49 451,98 пункта.

Широкообхватният S&P 500 спадна със 108,71 пункта или 1,57 на сто до 6832,76 пункта.

Технологичният Nasdaq се срина с 469, 319 пункта или 2,03 на сто до 22 597,148 пункта.