Експерти: Новият тренд с ChatGPT може да изложи личната ви информация на риск

Нов тренд с изкуствен интелект се разпространява скоростно в социалните мрежи. Потребители се обръщат към ChatGPT с командата "Създай карикатура на база на всичко, което знаеш за мен".

Експерти обаче изразиха мнение и съмнения за онлайн опасности за потребителите от тях.

"Основната опасност, когато правим подобен промпт към изкуствен интелект, е, че ние го захранваме с правото да използва наша лична информация. Той взима тези данни от социалните мрежи, но така ние даваме и снимките и личната информация, на базата на които той изготвя тези образи", коментира доц. Жюстин Томс в предаването „Твоят ден" по Нова нюз. Тя смята, че не трябва да се предоставят снимки на семейството и децата.

Киберекспертът Христиан Даскалов посочи, че компанията, която стои зад ChatGPT, започва монетизация на потребителите за информацията, която те споделят с приложението. Тя ще се използва за продажба на реклами – т.е. „всичко, което споделяте, може да се използва, за да бъдете таргетирани, според интересите ви, за да да ви продават неща, от които хипотетично се интересувате".

Той предупреди, че трябва да бъдем внимателни и да изключим опцията от приложението, свързана с използването на личните ни данни.