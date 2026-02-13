"Ифо": Строителството в Европа навлиза в период на устойчив растеж



Строителната индустрия в Европа навлиза в период на възстановяване и устойчив растеж през следващите години, сочат данни на изследователската мрежа „ЕВРОКОНСТРУКТ" (EUROCONSTRUCT), част от която е мюнхенският институт „Ифо" (Ifo).

За настоящата година се очаква реален ръст на строителната продукция в Европейския съюз от 2,4 на сто, което представлява значително подобрение спрямо едва 0,3 на сто през предходната година, сочи едно от заключенията на доклада, изпратен до БТА.

„През 2026 г. европейската строителна индустрия ще премине от застой към по-висока предавка и ще поддържа това темпо до 2028 г.", заявява експертът по строителство от „Ифо" Лудвих Дорфмайстер. Според прогнозата през 2027 г. секторът ще нарасне с 2,2 на сто, а през 2028 г. - с 1,9 на сто.

Жилищното и инфраструктурното строителство - двигатели на ръста

Основни двигатели на растежа ще бъдат жилищното и инфраструктурното строителство. Очаква се до 2028 г. обемът и в двата сегмента да бъде с около 7,5 на сто по-висок спрямо 2025 г.

Причините са продължаващият недостиг на жилища в редица региони, както и значителната потребност от инвестиции в транспортната и енергийната инфраструктура. Останалите строителни дейности обаче ще нараснат по-умерено - с около 4,7 на сто до 2028 г.

Германия - възстановяване след достигане на дъното

За Германия перспективите остават по-предпазливи в краткосрочен план. „Все още не е ясно какъв импулс ще даде т.нар. специален фонд, тъй като значителна част от средствата вероятно няма да бъдат използвани за инвестиции", посочва Дорфмайстер. По думите му допълнителното финансиране ще има осезаем ефект основно в железопътния сектор.

Според прогнозата в 19-те анализирани европейски държави (България не е сред тях. б.ред.) броят на завършените жилища ще нарасне от 1,44 милиона през миналата година до 1,66 милиона през 2028 г.

В Германия обаче най-ниската точка ще бъде достигната едва през настоящата година. За 2026 г. се очаква спад с около 20 000 жилища до 185 000, преди да започне постепенно възстановяване - до 205 000 завършени жилища през 2027 г. и 215 000 през 2028 г.

Броят на издадените разрешителни за строеж вече отбелязва увеличение, но ще бъде необходимо време, докато новите проекти бъдат реализирани и се отразят в реалната строителна активност.