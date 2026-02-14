Февруари е месецът, в който поводите за наздравица се увеличават, а виното заема централно място на трапезата. В месеца на любовта „Фантастико“ представя палитра от вина, подбрани с много внимание и вкус. Всяка бутилка носи със себе си обещание за приятни емоции със семейство и приятели– от първата глътка до последния вдигнат тост.

Асортиментът от вина в големите обекти на търговската верига включва над 600 продукта, включително вина от над 25 български винарни. Една от тях е 24/42 Еstate Winery - бутикова българска винарна, чиито лозя са разположени в землището на пазарджишкото село Церово, в близост до древния римски път Via Militaris.

24/42 Еstate Winery

„Философията на винарната е насочена към създаването на съвременни, чисти и тероарни вина с ясно изразен характер и автентичност. Гроздето се отглежда в собствените ни лозови масиви в Южната Тракийска низина, на надморска височина около 430 м. Районът се отличава с топъл климат, добри температурни амплитуди и подходящи почви както за червени, така и за ароматни бели сортове“, разказва Иво Генчев, управител на винарната.

24/42 Еstate Winery

Преди да стигнат до щанда във „Фантастико“, тук произвеждат вина с елегантен и модерен стил - основно със сортове като „Совиньон блан“, „Пино ноар“, „Мерло“, „Сира“ и „Каберне Совиньон“. „Тракийската низина е един от най-благоприятните региони в България за производството на червени вина с дълбочина и баланс, както и на свежи и ароматни бели вина. Типични за региона са зрелите плодови аромати, подправъчните нюанси и добрата структура на вината. Част от вината са създадени за директна наслада, а други имат потенциал за отлежаване, като дъбът винаги е подбран, така че да допълва, а не да доминира над плодовия характер“, посочва Генчев идобавя: „Това, което ни кара да вярваме, че създаваме нещо стойностно, е изражението върху лицата на хората, когато опитват нашето вино за първи път. Емоцията, която сме вложили в него, докосва не само вкусовете, но и душата. Тя създава особена и силна връзка между нас и хората, които го избират – усещане, сякаш откриваш сродна душа“.

Във „Фантастико“ са помислили и за тези, които не могат да консумират алкохолни напитки, но все пак искат да участват в тоста на трапезата.

Фантастико груп

„Light House Sauvignon Blanc Alcohol Free на Peter Mertes е елегантно безалкохолно бяло вино, което съчетава свежест и лекота с характерния стил на сорта „Совиньон Блан“. Отличава се с чист и освежаващ ароматен профил, с нотки на зелена ябълка, цитруси и деликатни тревисти нюанси. Вкусът е лек, балансиран и приятно освежаващ, с мека киселинност и чист финал. Идеален избор за хора, които търсят алтернатива на виното без алкохол, без компромис с вкуса – подходящ за ежедневна консумация, леки ястия, салати и летни моменти”, споделя Камен Алексиев, управител на „Естери Маркет".

Вносителите разказват, че за да се отстрани алкохолът от напитката, има специална процедура- пълна ферментация на виното. Първоначалното се произвежда като стандартно бяло вино, а след това се прилага деликатен процес на деалкохолизация, най-често чрез вакуумна дестилация.

„При този метод виното се обработва при ниска температура и понижено налягане, което позволява алкохолът да се отдели, без да се увреждат ароматите и вкусовите характеристики. Благодарение на щадящата технология се запазват свежестта, плодовият профил и типичните за „Совиньон Блан” ароматни нюанси. В крайния резултат се получава безалкохолно вино с минимално съдържание на алкохол, което съхранява автентичния характер на напитката“, посочват от „Естери Маркет“.

Мирослав Тошев, търговски директор във Фантастико груп

Независимо дали са със или без алкохол, разнообразните винени предложения във „Фантастико“ са готови да допълнят атмосферата на любов и уют и да донесат повече топлина в студените февруарски дни. „Категорията „Вино“ бележи положително развитие през последната година при нас, като белите вина заемат водещо място при продажбите, следвани от червените, пенливите и розетата. Клиентите ни най-често предпочитат „Совиньон Блан“, „Мускат“ и „Траминер“ при белите вина, както и „Мерло“, „Божоле“ и „Сира“ сред червените. В големите ни супермаркети предлагаме над 50 вида вина от сорта „Совиньон Блан“ с произход България, Франция, Италия, Чили, Аржентина, като водещите марки са от Нова Зеландия. Богатият асортимент от марки и вкусове позволява да отговорим на високите очаквания и разнообразни предпочитания на нашите клиенти“, посочва Мирослав Тошев, търговски директор във „Фантастико“.

Специалистите казват, че за да изберете хубаво вино не трябва да сте сомелиери, а да се придържате към ясния произход на напитката и нейния разпознаваем стил - всичко това може да бъде намерено в супермаркета. Независимо дали търсите вино за романтична вечер, за празник с близки или просто за удоволствие в края на деня, предложенията на „Фантастико“ ще отговорят на всички ваши очаквания.