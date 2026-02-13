Четирима нови астронавти излитат към Международната космическа станция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Четирима нови членове на екипажа са на път към Международната космическа станция, след като бяха изстреляни в орбита рано сутринта в петък. Те ще пристигнат в необичайно тиха орбитална лаборатория, съобщава NBC News.

Астронавтите от НАСА Джесика Мейър и Джак Хатауей, астронавтът от Европейската космическа агенция Софи Аденот и руският космонавт Андрей Федяев първоначално трябваше да се присъединят в космоса към напускащия екипаж, в мисия, известна като Crew-11. Но тази група трябваше да се върне на Земята по-рано поради медицински проблем.

Астронавтите от Crew-11 се върнаха на 14 януари, оставяйки единствения астронавт от НАСА, Крис Уилямс, на борда на Международната космическа станция, заедно с двама руски космонавти.

Четиримата новопристигнали, известни заедно като Crew-12, ще докарат космическата станция до стандартния й капацитет от седем души. Капсулата им SpaceX се очаква да се скачи в събота около 15:15 ч. източно време.

Екипажът излетя на борда на ракета SpaceX Falcon 9 в 5:15 ч. източно време от космическата база Кейп Канаверал във Флорида.

Силните ветрове по-рано тази седмица по траекторията на полета накараха НАСА да отложи изстрелването с два дни.

Агенцията редовно следи метеорологичните условия по траекторията на ракетата, в случай че възникне извънредна ситуация по време на излитането, която наложи капсулата Dragon с астронавтите да се отдели от ракетата и да кацне по Източното крайбрежие.

Неотдавнашната авария на Falcon 9 по време на безпилотна мисия на SpaceX за изстрелване на група сателити Starlink на компанията също накара служителите на НАСА да преразгледат заключенията на компанията, преди да дадат зелена светлина за изстрелването.