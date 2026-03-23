Безценното изкуство да очаровате с думи

Основното е да не забравяте, че положителните изрази правят общуването успешно

"Точният човек" е специален проект на "24 часа" за професионалния успех, растежа в кариерата, личностното развитие, отношенията на работното място, за добрите практики на работодателите, за новини от HR сектора и мениджмънта, за пазара на труда и свободни работни места.

Някои хора умеят да говорят така, че веднага стават симпатични. Други не казват нищо лошо, но не успяват. Разбира се, вие искате да сте от тези, които лесно печелят ако не приятели, то поне съмишленици в работата. Значи трябва да се научите как да общувате, за да очаровате с думи.

Това си е изкуство, но правилата не са кой знае колко сложни. Според поведенческите психолози мнозина не ги усвояват поради две изначални причини - склонност към критикарство и към оплакване. Именно те развалят основното, което работи за привличането между двама събеседници - положителните изрази.

Следователно първото, на което трябва да се научите, е винаги да търсите какво добро да кажете на другите и как да балансирате между позитивно и негативно дори при отрицателна случка. Тогава ще ставате симпатични сякаш от само себе си.

Естествено, знаете, че не бива да се подигравате на колега, на когото презентацията не му се е получила по мед и масло. Емоционалната интелигентност обаче предполага да се опитате да го успокоите: "Ти положи много усилия, за да се представиш отлично. Този път сбърка, но следващия път ще успееш". Така ще си гарантирате отлични отношения, защото показвате съчувствие.

Като се насърчавате винаги да проявявате доброта и отзивчивост, ще печелите симпатии, уверяват експертите. Впрочем ще се отличи и от другите - съвременните хора доста масово са забравили това основно правило за добра комуникация.

Навикът да не критикувате е изключително важен. Ясно защо, така че се постарайте да го изкорените, ако го имате.

Също и мрънкането. Хората, които се оплакват, натоварват другите и затрудняват общуването.

Затова се опитвайте винаги да балансирате между положителното и отрицателното. Ако недоволствате, че някоя задачи ви е досадна, накарайте се да си изтъкнете поне едно предимство, което тя може да ви донесе. Така ще се откажете от мрънкането на глас, пък и наум.

Важно е да си припомните как възпитаният човек се държи в по-разгорещени разговори или спорове. Задължително е да запазва добрия тон: "Не съм съгласен/а с теб, но може би ти си прав/а за себе си".

Тактичността е ключ към изкуството да сте симпатични. Тя е да внимавате какво изричате, за да не засегнете неволно някого. Трябва да отчитате например чувствата на всичките си събеседници. Ако колега току-що е избран да ръководи проект, редно е да го поздрави - оценявате постижението му, показвате положително отношение. Но ако в групата стои и колега, който не е успял да вземе тази роля, по-добре да отложите поздравленията за по-подходящ момент.

За да ставате симпатични, е полезно да се запознаете с тънката разлика в използването на "аз" и "ти". Употребата на първо и второ лице по една и съща тема внася нюанси в речта. Психолозите твърдят, че изречения, които започват с "аз", звучат по-тактично от изказванията с "ти". Например: "Аз нямам нищо против понякога да ти давам моя таблет и да ми го връщаш веднага след като си свършиш работата". Вместо: "Ти вземаш мои неща много често и не ги връщаш". Е, да, ако колегата не иска да схваща нюанси в речта, ще трябва да сте по-директни.

Естествено, част от безценното изкуство да очаровате с думи е и изкуството да правите комплименти.

Психолозите смятат, че похвалите, насочени към определени качества или действия и започващи с "аз", звучат по-убедително и искрено: "Аз харесвам твоите презентации". А комплиментите, чието начало е "ти", приличат повече на ласкателство: "Ти презентираш най-хубаво".

Освен това трябва да хвалите конкретно. "Винаги изглеждате чудесно" прилича на подмазване към шеф или колега. Докато "Смятам, че новата прическа много ви отива" е по-подходящ комплимент в делова среда.

Е, не забравяйте и онзи проблем с откровеността. Етикетът предполага на глас да изричате само хубавите неща, които мислите, а не истината, само истината и цялата истина. Никому ненужната искреност не помага нито на доброто общуване, нито ви прави симпатични.

На практика това означава да не се занимавате с външния вид на недоспалата колежка, да речем, а да кажете примерно, че парфюмът й мирише чудесно. Така хем ще направите комплимент, хем няма да лъжете.

Не на последно място обърнете внимание с какъв тон говорите.

Тонът може да изразява толкова, колкото и думите. От това зависи как ви възприемат при общуването, дали ставате симпатични. Дори да не се кара, когато човек говори със силен и рязък тон, изглежда властен. Монотонен е говорът на неотзивчивите хора, висок - на егоистичните, енергичен - на дружелюбните.

Разбира се, и самите думи са съществени.

"Тази история ми е скучна, остави ме, имам работа", заявявате на колежката, а тя се обижда.

Полезно е да потренирате как възпитано да се измъквате от такива ситуации. Спонтанността и откровеността в подобни случаи е инфантилна - само децата смятат, че никого не обиждат, понеже "историята е скучна" е констатация като "небето е синьо".

Възрастните знаят, че постъпват нелюбезно, ако казват първосигнално това, което виждат или чувстват. Трябва да се измъквате, без да засегнете събеседника. Например с "Чакай да направя нещо спешно, после ще ми доразкажеш".

9 кратки правила за общуване

1. Обръщайте се по име. На хората им е приятно да чуват името си, то е част от тяхната идентичност. Това улеснява общуването. Има и допълнителен бонус - обръщението по име предизвиква вниманието на човека. (Хитрина, за да ви хареса шефът, колега, партньор – повтаряйте името му)

2. Гледайте в очите. Зрителният контакт също улеснява общуването. Отворените по характер хора интуитивно го поддържат. Стеснителните правят точно обратното - ако сте от тях, създайте си навик. Иначе ставате несимпатични. Като неуважение се възприема, докато говорите с някого, да гледате надолу или настрани.

3. Говорете ясно и достатъчно силно. Мънкането също е неуважение, а и пречи на общуването. Но си мерете тона. Повишаването му не прави човек по-убедителен. И задължително разваля общуването. Кой обича да му се навиква.

4. Слушайте. Това трудно правило мнозина възрастни така и не са овладели. Някои нямат търпение и прекъсват. Други изобщо не чуват, защото мислят те какво ще кажат. Трети не са свикнали на активно слушане - като невербално с поведението си демонстрират интерес и като задават въпроси. Най-добре ще ви се получи с тренировки - това е навик, просто трябва да имате воля да изслушвате, като овладявате импулсите и си налага самоконтрол да не прекъсвате.

5. Питайте, когато не сте чули или разбрали. Между чули-недочули диалог не се получава. Не е срамно и човек да попита, когато не е разбрал. Повече ще се изложи, ако не е адекватен в разговора.

6. Мислете, преди да говорите. Този изключително мъдър съвет малцина спазват. А няма нужда от особени обяснения защо е ценен, за да успявате да очаровате с думи. Да, и си припомнете онова: "Не казвай на другите неща, които ти не искаш да чуеш по свой адрес".

7. Избягвайте да критикувате. Само децата са спонтанни, казват, каквото си мислят, и не се сещат, че всъщност критикуват. Възрастните критикуват, понеже се смятат за по-умни от другите. Резултатът е, че стават несимпатични. Дори когато са прави, понеже звучат като "Ти не знаеш", а не като "Ти знаеш ли".

8. Не отговаряйте на недоброжелателни критики, проявявайте чувство за хумор. Това е извънредно трудно правило, но си повтаряйте: "Не се обяснявай и не се оправдавай пред злонамерени и несправедливи. Никой не може да те засегне, ако ти сам/а не се почувстваш засегнат/а".

9. Употребявайте вълшебни думички "моля", "заповядай", "благодаря", "извинявай". (Но Кога вълшебната думичка "Извинявай" вреди в деловия живот) Добре възпитаният човек винаги е по-симпатичен.

В "Точният човек" можете да прочетете още:

Крадете идеи като художник, за да имате професионален успех

Стратегическо мързелуване, или как работи правилото за 80%

13 начина да работите по-малко и да постигате повече

От шеф "пожарникар" бягайте като от огън

10 умствени навика, от които да се откажете, за да имате професионален успех

Издънили сте се? Съобщете умно на шефа

8 начина да си облекчите деня, ако сте претоварени с ангажименти

12 упражнения да развиете лидерския си потенциал

Трикове срещу психофеномена "Яд ме е, че се ядосвам"

Това (съмнително) удоволствие "работа в екип"

Служебният роман – за и против, против, против