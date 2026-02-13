„Фантастико“ предоставя нова възможност за още продукти с намаления и изгодно пазаруване в края на седмица. В актуалната брошура на българската търговска верига последната страница е със специална „Уикенд експлозия“. Под този знак клиентите ще открият специални уикенд предложения, валидни от петък, 13 февруари, до неделя, 15 февруари.

„Във все по-забързаното всекидневие осъзнаваме колко е важно не само да услесним пазаруването, но и да го направим максимално ефективно. Ще имаме отделни предложения, които ще бъдат добавени към основната брошура, за да дадем повече идеи за пазаруване, готвене и по-завършено планиране на седмичните покупки. Комбинирайки уикенд предложенията с офертите в брошурата, даваме възможност за още по-голям избор и по-добро планиране на пазаруването“, заяви Рени Яврийска, мениджър „Пазарни анализи и стратегии“ във „Фантастико“.

Още от петък, 13 февруари, на специалната страница в брошурата „Уикенд експлозия“ клиентите на българската верига ще открият пшеничено-царевичен хляб с 63% отстъпка, кашкавал, свински джолан, захар и гел за пране на специални промоционални цени. А тези, които искат да зарадват любимите си хора на 14 февруари, могат да съчетаят ягоди и течен шоколад от страницата с уикенд предложения.

„Уикендът е най-подходящото време за седмичното пазаруване. За нас потребителските навици и очаквания са от голямо значение и затова от тази седмица представяме допълнителни предложения за изгодно пазаруване. Избираме предложенията в резултат на анализ на потребителското поведение и в опит винаги да бъдем актуални спрямо променящото се търсене на пазара“, коментира още Яврийска.

Всяка седмица в супермаркетите на българската търгорска верига се предлагат около 1500 продукта на промоционални цени, като само малка част от предложенията попадат в брошурата.