JTI България отново сред най-добрите работодатели

JTI България получи сертификата Top Employer за 13-а поредна година след задълбочена и независима оценка, проведена от Top Employers Institute. Отличието потвърждава дългосрочния ангажимент на компанията към устойчиви HR практики, развитие на таланти и изграждане на приобщаваща и подкрепяща работна среда.

Сертификацията обхваща над 20 ключови области от управлението на човешките ресурси, сред които лидерство, работна среда, въвеждане на нови служители, привличане и развитие на таланти, обучение и учене, благосъстояние, възнаграждения и признание, ангажираност на служителите, етика, почтеност, както и политики за многообразие и приобщаване.

В сравнение с глобалния стандарт на сертифицираните Top Employers, JTI България постига по-високи резултати в редица стратегически направления. Сред тях са обучението и развитието на служителите, управлението на представянето, грижата за менталното здраве, както и активният диалог и ангажираността на екипите.

„Сертификацията Top Employer е признание за хората в JTI България и за културата, която изграждаме заедно всеки ден. Тя отразява нашия последователен фокус върху развитието, доброто ментално здраве и ангажираността на служителите, както и стремежа ни да създаваме среда, в която всеки може да разгърне потенциала си и да се развива професионално и лично", коментира Косара Иванова-Крендева, ръководител на отдел „Хора и организационна култура" в JTI България.

„Това отличие е още едно доказателство, че успехът на JTI България се гради със силен екип, ясни ценности и дългосрочна визия. Инвестицията в хората ни е ключова част от устойчивото развитие на компанията", заяви Андрей Палитко - управител на JTI България.

Признанието идва в ключов момент за компанията с откриването на новия офис на JTI България в София. Пространството е създадено с цел да насърчава повече общуване и по-добър комфорт за служителите. Новата работна среда отразява етапа на развитие на организацията и подкрепя стремежа ѝ да предлага условия, които стимулират ангажираността, ефективността и баланса между професионалния и личния живот.

JTI е отличена и като Top Employer Europe за 13-та поредна година, както и като Top Employer Global за 12-та поредна година. Компанията е сред едва 17 организации в света, получили глобалното отличие, което допълнително затвърждава позицията ѝ като работодател от най-висок международен клас.