ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

2-ма наши биатлонисти влязоха в преследването, Вла...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22283424 www.24chasa.bg

Желязков и главният изпълнителен директор на „Райнметал“ обсъдиха проекта за завод у нас

2168
Главният изпълнителен директор на „Райнметал" Армин Папергер изрази удовлетворение от бързия напредък и високото ниво на сътрудничество с българската страна Снимка: Министерски съвет

Българското правителство разглежда съвместното предприятие между ВМЗ и „Райнметал" за производство на взривни вещества и боеприпаси като стратегически европейски проект и гаранция за дългосрочна конкурентоспособност на българската военна промишленост. В това министър-председателят Росен Желязков увери главния изпълнителен директор на „Райнметал" Армин Папергер, с когото проведоха среща в рамките на Мюнхенската конференция по сигурността, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет. Желязков и Папергер направиха преглед на постигнатия напредък по стратегическия договор за изграждане на завод за взривни вещества и боеприпаси в България, който беше подписан през октомври миналата година.

Стратегическото партньорство между българската държава и германския технологичен концерн променя бъдещето на отбранителната ни индустрия чрез разширяване на портфолиото, модернизация на производството и създаването на нови работни места. Изграждането на съвместното предприятие представлява стратегическа инвестиция с трайни положителни ефекти върху сигурността и икономическата стабилност в България, на Балканите и в Европа. Чрез разширяване на капацитета на ЕС в областта на взривните вещества и боеприпасите, проектът ще подобри способността на България да подкрепя силите на ЕС и НАТО, разположени на българска територия и по източния фланг на НАТО. Той също така ще позволи устойчив и предвидим принос към сигурността на Украйна, в съответствие с европейските и съюзническите ангажименти.

Главният изпълнителен директор на „Райнметал" Армин Папергер изрази удовлетворение от бързия напредък и високото ниво на сътрудничество с българската страна.

В срещата участваха министърът на външните работи Георг Георгиев, министърът на отбраната Атанас Запрянов и началникът на отбраната адм. Емил Ефтимов.

Главният изпълнителен директор на „Райнметал" Армин Папергер изрази удовлетворение от бързия напредък и високото ниво на сътрудничество с българската страна Снимка: Министерски съвет

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание