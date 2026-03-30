Как ефективно да парирате колеги завистници

Американски специалисти твърдят, че първата стъпка е да се научите да не предизвиквате излишно това лошо чувство

Едва ли на света има и един човек, който никога не се е сблъсквал със завист. За какво ли не - за външност, личен живот, здраве, успешна кариера. Завистниците обикновено не крият своите емоции - подхвърлят гадости, шушукат злобно, опитват да навредят.

Завистта често се намърдва в екипа и според специалистите от Института по бизнес етика и психология на работната среда в Маями, Флорида, заема челно място сред причините за ниска производителност и грешки. В обученията на служителите те задължително включват отработването на техники как да не се допуска завист и как да се парира навреме.

Накратко казано, става най-лесно става, като хората се научат да не предизвикват излишно това лошо чувство у колегите си.

По-кротко за успехите

Не бързайте да се хвалите с успехите си, ако те не са видни за всички. Когато обаче те са известни на колегите ви, побързайте да им благодарите за тяхната помощ, разкажете за проблемите, които сте имали.

Когато успехът има материална страна, не черпете разточително, но не се и стискайте. Намерете златната среда.

Шефовете също трябва да са внимателни, когато хвалят подчинените си пред всички. Може да въведат график за оценяване на служителите - например веднъж в месеца или на три месеца. Най-добре е, ако могат да кажат по добра дума за всеки. Така подчертаването на нечий успех ще бъде смекчено.

Личното си е лично

За успехи, свързани със странични ваши занимания, с личния ви живот или семейството, бъдете пестеливи при споделянето. Когато например ви попитат как детето ви се е справило с изпит, кажете, че е успяло, а не размахвайте отличната му оценка. Ако сте получили от съпруга/съпругата си скъп подарък, не е нужно всички да научават за това.

Завистта, насочена към семейното щастие, обикновено е най-злобна и най-отмъстителна, твърдят специалистите. А отмъщението може да се прехвърли върху работата ви - да я саботират, умишлено да ви подтикнат към грешка или каквото друго роди изобретателният мозък на завистника.

Да се оплаквате пред колега е неправилно. Това може да предизвика както съчувствие, така и противоположната реакция. Ако събеседникът ви е склонен да завижда, ще си помисли: "Ето, на това той му вика проблем, а аз самият съм затънал в далеч по-сериозни и неразрешими ситуации". И ще ви подлее вода там, където най-малко очаквате. Затова на въпроса "Как си?" отговаряйте кратичко "Всичко е нормално" и не влизайте в подробности.

Бъдете тактични

Старайте се да не засягате чуждата самооценка. Не подчертавайте например, че сте добре облечени. Или че вие имате добро семейство, а колегата не успява да създаде сериозна връзка. Така ще предизвикате само озлоблението му.

Не демонстрирайте превъзходството си. Ако показвате непрекъснато, че се справяте по-качествено и по-бързо със задълженията си, поне половината колеги ще се настроят срещу вас.

Абсолютно забравете за перчене пред по-висшестоящите. Със сигурност ще си навлечете гнева им. Човекът, който сте "надскочили", може би ще потърси начин да ви злепостави при първия удобен случай, защото ви завижда. Това не само ще помрачи репутацията ви, може дори да ви лиши от работа.

Не се оправдавайте

Чуете ли клевета по ваш адрес, в никакъв случай не минавайте в отбранителна позиция. Завистниците често разпространяват сплетни, които нямат нищо общо с действителността. Като правило обектите започват шумно и продължително да се оправдават. А щом се оправдаваш, значи си виновен - така разсъждават повечето хора.

Трябва просто да кажете, че човекът говори лъжи. И предупредете клеветника, че законът предвижда наказание. Например колежка твърди наляво и надясно, че сте любовница на шефа и заради това сте получили повишение. Не започвайте да доказвате, че имате мъж и щастливо семейство. Спокойно кажете, че това не е истина и продължете да се занимавате с конкретните си задачи.

Приятелю, враг мой

Преценете дали да се постараете да оправите отношенията си със завистника. Понякога той е просто човек с ниска самооценка, сърдит на живота и на целия свят. Ако демонстрирате приятелско отношение към него, той може да промени негативното си отношение към вас.

Опитайте се да си изясните кои са най-добрите му качества, таланти и умения. И акцентирайте на тях при разговора. Да допуснем, че завистникът умее да контактува с помощния персонал в офиса и често получава най-доброто от снабдители, охрана, дори в кафенето му дават най-пресните сандвичи. Попитайте го за съвет как и вие да постигнете това. Така завистникът ще се почувства ценен и нужен. Хвалете го не насаме, а пред целия колектив. Не е изключено отношението му към вас да се промени коренно.

Злобата разделя и събира

Не страдайте за загуба на приятелства заради завист. Това не са били истински отношения и е по-добре, че сте се отървали от тях.

А и по принцип специалистите съветват да не се създават близки отношения в службата, защото това рано или късно води до завист. Наистина има и изключения, каква обаче е гаранцията, че точно вие ще сте сред тях.

Но завистта и събира. Ако се оформи групичка завистници срещу вас, ще трябва да си направите сериозна преоценка на поведението. Може би сте прекалено агресивни към колегите си, обичате да се хвалите, държите се пренебрежително. Тогава сами сте си виновни.

Срещу завист никой не е застрахован. Дори да си мислите, че въобще няма за какво да ви завиждат. На хората им е присъщо да се сравняват с другите, често си мислят, че те са най-пренебрегвани, най-недооценени, най-потърпевши, най-големи каръци.

Ако сте усетили завистта, не изпадайте в паника, а помислете разумно как да я парирате. Погледнете философски на проблема - не го игнорирайте, но и не превръщайте мухата в слон.

3 изпитани начина за поведение

1. Печалният образ. Изключете всяка възможност да ви завиждат. Оплаквайте се от многото работа, от семейния си живот, дайте си вид, че не можете да се справите и с най-простите задачи. Бъдете готови да промените визията си - дрехи, прическа, аксесоари. Колкото са по-незабележими, толкова по-добре. Поводите за завист ще намалеят, агресията на завистниците ще отслабне.

Но това ще има тъжни последствия и за вас: ще се чувствате победени. Така че този вариант оставете за краен случай.

2. Обявена война. Ставате все по-бляскави, гръмко описвате щастливи случки от семейния си живот, показвате снимки от екзотични пътешествия. Целта е завистникът да започне да изпитва негативни емоции с такава сила, че поведението му да стане неадекватно.

В случая действа психологическият закон, че колкото по-силни са емоциите, толкова по-трудно е човек да запази избраната линия на поведение. А щом изкарате противника извън релси, шансовете за победа силно нарастват.

При този сценарий жертвата на завистта трябва да е сдържана. Тъжно да говори за разстроените нерви на колегата, колко странно се държи. И да чака кога той ще направи истинската грешка, за да му каже колко се безпокои за него. Никакви обвинения. Само приятелска загриженост за човека и за работата на компанията, защото неговата неадекватност може да є нанесе сериозни вреди. Обикновено в този момент околните също се включват и диагнозата се потвърждава.

Този начин за справяне с проблема е доста труден и гаден, макар че според специалистите действа почти безотказно.

3. Со кротце, со благо. Може би сте срещнали завистник, за да се научите на търпение? Тогава трябва да направите две стъпки: първата е да потърсите все пак нещо позитивно у завистника, а втората - вътрешно да се помирите с него. Приемете, че той е просто един нещастен човек.

Не обсъждайте злобата му нито с колегите, нито с ръководителите на фирмата. Когато чуете зад гърба си поредната нападка, без емоции кажете: "Да, разбирам, явно имаш проблеми". Нека на всички им стане ясно, че ви е все едно какво говори завистникът.

Този начин има ценен ефект. Щом си осигурите душевно спокойствие и равнодушие към злобните клюки, започва да действа следният психологически закон - преставате да бъдете привлекателен обект за завист и злобарят спира да се занимава с нас.

