ОПЕК+ се насочва към възобновяване на увеличаването на петролния добив от април

Организацията на страните износителки на петрол и партньорите им ОПЕК+ се насочва към възобновяване на увеличаване на петролния добив от април, съобщава Ройтерс, позовавайки се на трима източници от картела. Организацията очаква търсенето да достигне максимум през лятото, а ръстът на цените на суровината допълнително се засилва на фона на напрежението около отношенията между САЩ и Иран.

Възобновяването на политиката за увеличаване на добива би позволило на лидера на ОПЕК Саудитска Арабия и други членове като ОАЕ да си възвърнат пазарния дял в момент, когато други членове на ОПЕК+ като Русия и Иран се борят със западни санкции, а добивът на Казахстан се сблъсква с редица неуспехи, съобщи БТА.

Осем страни производителки от ОПЕК+ - Саудитска Арабия, Русия, ОАЕ, Казахстан, Кувейт, Ирак, Алжир и Оман, ще се срещнат на 1 март.

Осемте страни увеличиха производствените квоти с около 2,9 милиона барела на ден от април до края на декември 2025 г., което се равнява на около 3 на сто от световното търсене, като замразиха планираните по-нататъшни увеличения за периода от януари до март 2026 г. поради сезонно по-слабото потребление.

И трите източника от ОПЕК+ заявиха, че осемте страни, които ще участват в срещата на 1 март, са се насочили към възобновяване на увеличенията на производствените квоти от април.

Все още обаче не е взето решение и разговорите ще продължат в седмиците преди срещата на 1 март, казаха два от източниците на ОПЕК+.

ОПЕК и властите в Русия и Саудитска Арабия засега не са отговорили на запитванията за коментар.

Най-новите прогнози на ОПЕК за петролния пазар показват, че търсенето на суровия петрол на ОПЕК+ през второто тримесечие ще спадне с 400 000 барела на ден спрямо първите три месеца на годината, но се очаква търсенето за цялата година да бъде с 600 000 барела на ден по-високо, отколкото през 2025 година.

На въпрос дали увеличението на производството на ОПЕК+ ще се възобнови руският вицепремиер Александър Новак заяви пред медиите миналата седмица, че делегатите очакват търсенето да се увеличи през пролетта.

„Започвайки някъде около март или април, търсенето постепенно се увеличава. Това ще бъде допълнителен фактор за осигуряване на баланс“, каза той.

Международната агенция по енергията (МАЕ) понижи вчера прогнозата си за растеж на световното търсене на петрол тази година до 850 000 барела на ден, въпреки че това все още е по-високо от миналогодишния ръст от 770 000 барела на ден.

ОПЕК+, която включва Организацията на страните износителки на петрол плюс Русия и други съюзници, произвежда около половината от световния петрол.