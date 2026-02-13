НИС отново поиска от САЩ да удължат оперативния лиценз за дейността й

Националната петролна компания на Сърбия НИС, която от 9 октомври е поставена под американски санкции, подаде ново искане до финансовото министерство на САЩ за удължаване на лиценза, който би позволил на компанията да продължи дейността си след 20 февруари, предава РТС.

В искането НИС подчертава значението на дейността на компанията за икономиката на Република Сърбия, както и текущите преговори за промяна на структурата на собствеността, като заявява, че удължаването на лиценза за експлоатация би осигурило и необходимия срок за заинтересованите страни да финализират сделката.

В началото на 2026 г. бе постигнато предварителното споразумение за покупка на мажоритарния руски дял в НИС, който възлиза на 56, 15 на сто, между руската компания "Газпромнефт" и унгарската петролна компания МОЛ.

Службата за контрол на чуждестранните активи (OФАК ) към министерството на финансите на САЩ издаде по-рано лиценз на акционери и заинтересовани страни за договаряне на промени в структурата на собствеността на НИС, валиден до 24 март 2026 г.

В съобщението, цитирано от РТС, НИС благодари на всички местни и чуждестранни институции, които подкрепят усилията, за да може единствената сръбска петролна компания, чиято рафинерия се намира в северния сръбски град Панчево, да функционира безпроблемно.

.