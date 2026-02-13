БНБ: Търговците нямат право да отказват плащане с банкноти от 200 и 500 евро

Търговците нямат право да отказват плащане с банкноти от 200 и 500 евро, обявиха от БНБ. Изключение може да се направи единствено ако страните предварително не са договорили за друг начин на плащане.

"Съгласно чл. 128, пар. 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз евробанкнотите са законно платежно средство, което предполага задължителното им приемане по пълен номинал при наличие на задължение за плащане", казват от БНБ, информира NOVA.

Съществуват две серии евробанкноти. Първата серия включва банкноти с номинал 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500. Втората серия включва банкноти с номинал 5, 10, 20, 50, 100, 200. Банкнотите от двете серии представляват законно платежно средство и следва да бъдат приемани при извършване на разплащания.

Съгласно Препоръка на Европейската комисия от 22 март 2010 г. относно обхвата и действието на евробанкнотите и евромонетите, приемането на евробанкнотите при разплащанията на дребно следва да бъде правило, в т.ч. и банкнотите с висок номинал (200 € и 500 €). Отклонение от това правило е допустимо единствено при наличие на обективни причини, съответстващи на „принципа на добросъвестност".

Такъв отказ може да бъде оправдан в конкретен случай, когато търговецът не разполага с достатъчно налични средства, за да върне ресто, или когато номиналната стойност на банкнотата е очевидно несъразмерна спрямо дължимата сума. Недопустимо е при разплащания в брой търговците да отказват плащане с конкретен номинал евробанкноти.