България четвърта в ЕС по ръст на икономиката (Графика)

Инвестициите вече оказват влияние върху БВП

Годишният ръст на БВП у нас от 2,9% през четвъртото тримесечие на м.г. постави страната ни сред отличниците в ЕС - четвърто място по нарастване на икономиката. Пред нас са Ирландия, Кипър и Полша. (Виж инфографиката.).

За 7 държави данните все още не са готови, но и след като излязат, е малко вероятно класирането да претърпи големи размествания, защото през почти цялата 2025 г. ръстът на българската икономика я класираше в челните редици - между 3-о и 6-о място.

Ръстът е по-висок от средния за страните от еврозоната,

който е 1,3%. От данните излиза, че основният двигател на растежа на икономиката ни продължава да бъде крайното потребление, което очаквано за края на годината засилва своето влияние. Това се дължи на увеличението на заплатите, но и на традиционното за декември плащане на бонуси и засилено пазаруване. Този път към ефектите се добавя и огромното количество левове, които не само влязоха в банките, но и се появиха на пазара. НАП отчете 10-процентно увеличение на сумите, минали през фискалните устройства, в сравнение с предходния декември.

През последното тримесечие на 2025-а се засилваше и влиянието на инвестициите в брутния вътрешен продукт, макар и само с около един процентен пункт в сравнение с предходното тримесечие. Това се дължи на наливането на пари в инфраструктура, най-вероятно по линия на проектите по плана за възстановяване, чийто краен срок за изпълнение наближава.

Засега ръстът на БВП се движи около прогнозите,

които направиха повечето институции. Средната цифра е ръст от 3% за 2025-а и 3,1% за 2026-а.

Резултатите от 2025 г. обаче показват, че заложеното от Министерството на финансите като обем на икономиката за годината е било леко подценено. Това означава, че когато излязат окончателните данни, най-вероятно ще има леко подобрение на показатели като дефицит в бюджета и дълг спрямо БВП.