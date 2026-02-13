ЕЦБ глоби с над 7,5 млн. евро френската банка "Креди Агрикол" за пропуски при оценката на климатичните рискове

Европейската централна банка (ЕЦБ) наложи периодични наказателни плащания в общ размер на 7 551 050 евро на френската банка „Креди Агрикол" (Crédit Agricole S.A.) за неспазване на изисквания, свързани с управлението на рисковете от климата и околната среда, съобщава институцията на сайта си.

Санкцията произтича от решение на ЕЦБ от 8 февруари 2024 г., което задължава банката да извърши оценка на съществеността на рисковете, свързани с климата и околната среда (C&E), както и да засили процесите по тяхното идентифициране. Решението предвижда начисляване на периодични наказателни плащания в случай на неспазване на изискването до крайния срок – 31 май 2024 г., съобщи ЕЦБ, цитирана от БТА.

Според ЕЦБ „Креди Агрикол" не е изпълнила в продължение на 75 пълни дни през 2024 г. изискването за оценка на съществеността (стратегически процес, използван за идентифициране и приоритизиране на ESG въпросите, които са най-релевантни за една компания и нейните акционери - бел. ред.).

При определяне на размера на санкцията централната банка е взела предвид съществото и продължителността на нарушението, както и дневния оборот на надзираваната институция. Периодичните наказателни плащания се начисляват за всеки ден на неизпълнение.

Френската банка може да обжалва решението на ЕЦБ пред Съда на Европейския съюз.

Ескалация на надзорните мерки

ЕЦБ припомня, че от 2020 г. насам прилага поетапен процес за гарантиране, че банките адекватно идентифицират, оценяват и управляват климатичните и екологичните рискове. Процесът започна с публикуването на Наръчника на ЕЦБ за рисковете, свързани с климата и околната среда, който определя надзорните очаквания към кредитните институции.

През 2022 г. беше проведен климатичен стрес тест, последван от тематичен преглед, при който бяха установени редица слабости. На значимите банки бяха изпратени писма с конкретни срокове за отстраняване на установените недостатъци.

В случаите на неспазване на тези срокове ЕЦБ премина към правно обвързващи решения, включително с предвиждане на периодични наказателни плащания като мярка за принудително изпълнение. Целта на тези мерки е да гарантират спазването на надзорните изисквания.