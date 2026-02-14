Цената на пшеницата се повишава на световните борси през седмицата, отчитат в свой анализ експертите на Софийската стокова борса (ССБ). Повишението е поради покриване на къси позиции и заплахи от студено време за зимната реколта на Русия и солидни експортни продажби от САЩ, се отбелязва в анализа.

Цените на мартенските фючърси на хлебната пшеница на борсата в Чикаго, САЩ, се търгуваха на цени от 194 - 203 долара за тон, докато в Европа, на борсата „Юронекс“, цената им се движеше около 225 - 228 долара за тон, съобщава БТА.

Търговията с фючърси на царевица премина сравнително спокойно при нива от 168 - 170 долара за тон в САЩ и 224 - 226 долара в Европа.

Фючърсите на захарта в САЩ остават с около 30 процента по-ниски на годишна база и почти с 10 процента по-ниски за месеца. На борсата „Интерконтинентал Ексчейндж“ (Intercontinental Exchange, ICE) суровата захар в Ню Йорк се търгуваше на нива 303 - 316 долара за тон, а рафинираната захар на борсата в Лондон падна от 405 на 376 долара за тон.

Търговията на Софийската стокова борса със зърнени стоки се раздвижи през седмицата и търговците достигнаха до съгласие относно равновесните пазарни цени, отчитат още експертите на борсата. Хлебна пшеница се продаде в диапазон 265- 270 евро за тон (518,29 - 528,07 лева за тон). Продължава и търсенето на фуражна пшеница, насипно, на начална цена от 173,84 евро за тон (340 лева за тон).

Цените на основните хранителни стоки остават стабилни при непроменено ниво на началните цени. Продължава предлагането на консерви зелен грах на 1,89 евро за килограм (3,69 лева за килограм) и зелен фасул на 1,13 евро за килограм (2,21 лева за килограм).

При индустриалните стоки на ССБ сделки имаше в съответствие със сезона - за газ пропан бутан на 462,50 евро за хиляда литра (904,57 лева за хиляда литра), за гориво за отопление на 1028,47 евро за хиляда литра (2011,51 лева за хиляда литра), за газьол за промишлени и комунални цели на 1025,85 евро за хиляда литра (2006,39 лева за хиляда литра). В групата на химикалите се изкупуваха моторни масла на 19 евро за литър (37,16 лева за литър), антифриз на 4,50 евро за литър (8,80 лева за литър) и литиева грес от 7,44 до 7,98 евро за литър (14,55 - 15,61 лева за литър). Реализираха се и транспортни ленти в диапазон 818,07 - 1457,18 евро за линеен метър (1600 - 2850 лева за линеен метър).