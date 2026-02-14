Иван Иванов: За всички лотове, без един, на магистрала "Хемус" са издадени строителни разрешителни

За всички лотове, без един, на автомагистрала "Хемус" вече са издадени строителни разрешителни, каза пред журналисти в Сухиндол министърът на регионалното развитие в оставка Иван Иванов.

Той посочи, че оставя в наследство решени проблеми, които трябва да бъдат завършени, но и да се осигури финансиране. Разрешително за строеж е издадено и за тунела под Шипка. Обходът на Кресна се строи, всичко е в напреднала фаза, но трябва да има политическа воля, за да не се спират инфраструктурните проекти, посочи той.

Немалка част от финансирането е осигурено от европейски средства, както за АМ "Струма" и Кресненското дефиле. За магистрала "Хемус" средствата трябва да бъдат отделени от бюджета, допълни Иванов. Предстои следващата седмица да бъде издадено разрешително за строежа на пътния участък между Бяла и Русе, за да започнат строителните дейности, каза той, цитиран от БТА.

Иванов подчерта, че идеята е между Русе и Велико Търново да има магистрала, а не четирилентов път. За този участък процедурата за избор на изпълнител все още не е приключила, което ще остане задача за следващото правителство, каза Иванов. Според него цената от 50 милиона лева на километър за този участък, в определени случаи, може да бъде и ниска.

Министърът в оставка посочи, че във фокуса на министерството са били общините и вече има разплащане по различни общински проекти. В Сухиндол той коментира, че ангажимент на следващия кабинет трябва да бъде превръщането на язовир "Александър Стамболийски" в язовир за питейни нужди заедно с прилежащата му инфраструктура. Средствата в размер на 50 милиона евро са били заложени в бюджета за 2026 година, който беше оттеглен. Средствата за ВиК сектора не могат да бъдат осигурени от удължения бюджет, те трябва да са част от текущия държавен бюджет и от тригодишната бюджетна прогноза, коментира Иванов.

За целия ВиК сектор са необходими около 3,7 милиарда лева, които са за належащи нужди, посочи Иванов.

В Сухиндол той участва в ритуала по зарязване на лозята, традиция от 161 години насам.