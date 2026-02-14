US мита заплашват цветарската индустрия в Колумбия в разгара на търговията за Свети Валентин

Милиони колумбийски рози са пристигнали в САЩ точно навреме за Свети Валентин, но нарастващите икономически предизвикателства заплашват да развалят романтиката за втория по големина износител на цветя в света, пише Ройтерс.

Колумбия, която отстъпва само на Нидерландия по износ, е изпратила приблизително 65 000 тона прясно отрязани цветя между 15 януари и 9 февруари. Свети Валентин обикновено осигурява 20 на сто от годишните продажби за сектора, който е основен доставчик за американския пазар, според браншовата организация „Асоколфлорес“ (Asocolflores), предава БТА.

Празничният ентусиазъм обаче е помрачен от митата от 10 на сто, наложени през април миналата година като част от по-широките търговски мерки на президента на САЩ Доналд Тръмп. Колумбия изнася около 80 на сто от цветята за американския пазар. Производителите се борят и с високия курс на песото, което се е укрепило с почти 12 на сто спрямо долара през последната година, както и с увеличение от 23 на сто на минималната работна заплата - фактори, които подкопават конкурентоспособността и свиват маржовете.

„Намираме се в много неблагоприятна, много сложна ситуация“, каза Хосе Антонио Рестрепо, управител на фермата за цветя „Айуре Ес Ей Си Еклипс флауърс“ (Ayure SAS Eclipse Flowers), разположена недалеч от Богота. Ако икономическите условия не се променят, индустрията може да се сблъска с масови съкращения и затваряне на ферми през месеците до юли, предупреди той.

Отглеждането на цветя е най-трудоемкият селскостопански сектор в страната, осигуряващ официална заетост. В него работят приблизително 240 000 работници, които обработват площи от общо 10 500 хектара.

Производителите на цветя са изправени пред друго неочаквано предизвикателство тази година - Денят на влюбените се пада в събота.

„За предпочитане е Денят на влюбените да се пада в делничен ден, защото хората са свикнали да изпращат цветя до офисите като изненада“, обяснява Аугусто Солано, президент на „Асколфлорес“.

В опаковъчния цех на „Айуре Ес Ей Си Еклипс флауърс“ настроението е по-оптимистично. Докато опакова букет рози Сузана Вега споделя, че за нея и колегите й празникът все още придава някакъв смисъл на работата.

„За нас е огромна радост да знаем, че носим щастие на някого“, каза Вега. „На жена, на майка, а също така сме полезни и за самите себе си“.