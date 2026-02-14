ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Соломон и Гергана Паси поливат с червено вино 17 г...

ВАС уважи жалба на СЕМ за избор на шеф на БНТ

6240
Върховният административен съд

Върховният административен съд уважи жалбата на Съвета за електронни медии срещу спирането на конкурса за шеф на БНТ.

На 15-и юли миналата година СЕМ взе решение за провеждането на конкурса, но той не може да се проведе заради съдебни дела след жалби, включително и от сегашния ръководител на БНТ Емил Кошлуков.

Върховният административен съд е обезсилил определение на Административен съд София-област, с което е спряно изпълнението на решението на СЕМ. Върховните съдии приемат като недопустими жалбите по съществото на спора срещу решението на СЕМ за откриване на процедурата за избор на генерален директор на БНТ, поради което са направили извод и за недопустимост на искането за спиране на изпълнението на това решение.

ВАС е приел за неправилен извода на Административния съд, че оспорващите имат правен интерес от обжалване на решението за откриване на процедура за избор на генерален директор. Посочил е, че упражняването на техни права по предходната прекратена процедура за избор не обуславя пряко техния правен интерес да атакуват откриването на нова такава процедура. Спрямо жалбоподателите засягането е само по отношение на прекратената процедура за избор, в която са участвали и която са обжалвали.

Върховните магистрати обаче обръщат внимание, че СЕМ може самостоятелно да спре провеждането на новата процедура, докато се разреши продължаващият четвърта година съдебен спор по прекратената процедура по избор от 2022 г.

