Германските провинции се споразумяха за по-високи заплати в публичния сектор с 5,8%

2192
Германската столица Берлин Снимка: Пиксабей

Синдикатите в публичния сектор и германските федерални провинции постигнаха днес споразумение за заплатите, което предвижда поетапно повишение на възнагражденията с общ размер от 5,8 процента и потенциално засяга около 3,5 милиона работници, предаде Ройтерс.

Споразумението беше сключено за служителите на провинциите и обикновено обхваща и държавните служители и пенсионерите, като според работодателите очакваните разходи възлизат на 12,34 милиарда евро (14,64 милиарда долара), съобщи БТА.

Споразумението е със срок от 27 месеца и предвижда първо увеличение на заплатите от 2,8 процента от 1 април, но не по-малко от 100 евро. Допълнителни увеличения са планирани в размер на 2 процента през 2027 г. и 1 процент през 2028 г. Според работодателите договореното достига границите на финансово възможното, но същевременно осигурява предвидимост за правителствата. Сделката се прилага за 15 от общо 16-те германски провинции, като централната провинция Хесен води отделни преговори.

Германската столица Берлин

