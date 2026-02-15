За трети път спират шести блок на АЕЦ „Козлодуй" заради дефектна мембрана

Шести блок на АЕЦ „Козлодуй" ще бъде спрян за подмяна на дефектирало предпазно мембранно устройство на сепаратор паропрегревател на турбината. Тя е разположена в конвенционалната, неядрена част на блока. Няма отделяне на замърсяващи вещества в околната среда, съобщават от централата.

Мембраната в сепаратора на турбината дефектира за трети път е за това шести блок бе спиран два пъти през декември м.г. Блокът хилядник заработи отново на 24 декември и досега нямаше проблеми при пълното натоварване на мощностите.

Елементите (мембрана и разкъсваща се ос) на устройството, което предстои да бъде монтирано, са изработени от новодоставени материали, аналогични на оригиналните. След изпълнение на планираните ремонтни дейности шести блок ще бъде включен в енергийната система на страната. Пети блок работи по график.