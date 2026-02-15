Гроздан Караджов: Гарантирам, че при мен нито една стотинка в БДЖ не е отклонена

Железницата ще се превърне в комфортен транспорт едва когато транспортната реформа бъде доведена докрай. Това заяви пред НОВА министърът на транспорта в оставка Гроздан Караджов.

Той разкри, че от април тази година започва въвеждането на новия подвижен състав на БДЖ. Това означава, че страната ни ще се сдобие с нови влакове от марката „Шкода".

„До края на лятото ще имаме 34 нови влака, които ще обслужват основните дестинации в страната. Останалите 26 влака, които България трябва да получи, ще пристигнат до юли 2027 г. През следващата година ще влязат в сила и новите договори за обществено обслужване с частния превозвач. Всичко това ще даде нов тласък за подобряване на качеството на услугата, защото ще се промени и финансирането", каза Караджов.

Той поясни, че ключовият фактор за това влаковете да пристигат навреме е завършването на започнатите над 40 ремонта на участъци от железопътната мрежа. Очаква се това да стане до 2029 г. Караджов е убеден, че за да се движат влаковете бързо, линиите, по които се движат, трябва да позволяват високи скорости.

„Ето я пътната карта за развитие на българската железница - облекчаване на състоянието на БДЖ откъм подвижен състав от април до края на тази година, след това през 2027 г. - стабилизиране на финансовото състояние на железопътните превозвачи, а когато завършат ремонтите през 2029 г., всички ние ще имаме добри, сигурни и бързи влакове, които ще предпочитаме", твърди министърът.

По думите му започнатата реформа цели да реши хроничното недофинансиране на железниците. Преди нея субсидията за БДЖ през годините е била между 5 и 6 евро на влак-километър.

„Това е крайно недостатъчно. За сравнение, в Австрия за километър на влак се дават 16,7 евро. Тази близо три пъти по-висока субсидия означава, че у нас не се дофинансират модернизацията, комфортът и безопасността на БДЖ", посочи Караджов.

Той настоя, че с новата реформа субсидията за железопътния транспорт в България ще се увеличи до 8,99 евро на влак-километър. Това представлява ръст от около 50% и според него ще даде възможност както за оцеляването на БДЖ, така и за инвестиции в модернизация.

Караджов отхвърли опасенията, че новите средства ще „потънат" или ще бъдат пропилени при лошо управление.

„За да управляваш добре една услуга, трябва да имаш финансов ресурс. Ако се въртим в омагьосания кръг дали първо да дадем пари или да сменим управлението, няма да стигнем доникъде. Реформа без финансиране не може да се случи", заяви той.

„Парите се управляват от хора и ако има нередности, те ще носят отговорност. Аз за тази една година, през която бях министър, съм отговорен за всичко, което се прави в БДЖ, и мога да гарантирам, че нито една стотинка не е отклонена неправомерно", добави Караджов.

Той определи критиките на бившия президент Румен Радев, че една четвърт от държавната железница и служителите ѝ били „харизани" на частна компания, като популизъм. По думите му целият подвижен състав на БДЖ остава собственост на държавата и само министърът може да се разпорежда с него.

„Никой нищо не "харизва". С тези състави ще се обслужват определени железопътни линии с цел постепенно да се появи реална конкуренция на търговски принцип, както е в съседни държави и в Европа като цяло", подчерта министърът.

Караджов коментира и критиките, че частната компания, която ще управлява превозите в Северния и Южния регион, има опит основно в автобусните превози, но не и в железниците.

„Лицензът на въпросната компания за извършване на дейност в железопътната мрежа е бил подготвен година преди да стана министър. Аз го заварих готов на бюрото си и нямах основания да го откажа. След като компанията е лицензирана, това означава, че е минала през всички проверки на железопътната администрация", обясни той.

По думите му фирмата е била единственият лицензиран кандидат сред общо 66 компании в цяла Европа. Според Караджов никой друг не е проявил интерес към поръчката, защото българският пазар е малък, а печалбите от железопътните услуги са символични.

Министърът увери още, че реформата няма да доведе до поскъпване на билетите. Превозвачите могат да поискат промяна на цените само веднъж на три месеца, но крайната дума е на транспортния министър.

„Моят съвет към този, който ще ме наследи, е да не се вдига рязко цената на билета, докато железопътната мрежа не се развие напълно. Когато се постигне добро качество на услугата, тогава може да се мисли за повишаване на цените, съобразено със стандарта на живот на хората", заключи Караджов.