Владимир Иванов: Потребителската кошница е с 6 евро по-скъпа от началото на годината

Той даде примери за цени при фризьори, закусвални, автомивки

Потребителската кошница е с 6 евро по-скъпа от началото на годината. Това съобщи Владимир Иванов, председател на Координационния център за еврото. Той обясни по bTV, че ръстът на е свързан основно със сезонни фактори при зеленчуците, а не с еврото.

„В момента имаме изцяло сезонния фактор. Червен пипер – над 100%. Зелен пипер – над 100%. Тиквички – над 100%", добави Иванов. По думите му при други основни храни няма съществено движение.

НАП е направила над 8000 проверки от началото на кампанията по въвеждане на еврото, като има 571 административно-наказателни преписки, 80 наказателни постановления и предстои издаването на другите. КЗП има около 160 административно-наказателни преписки. Глобите са до 200 000 лева.

По думите му санкциите са сериозни и обикновено се плащат.

„Най-честите нарушители са малки обекти, обикновено за услуги - заведения за обществено хранене в малък мащаб. Има случаи с фризьорски салон, от 10 лева постригването да става на 20 евро. По пазари има случаи на 100% разлика на цените на плодове и зеленчуци от едното място на другото", разказа Иванов.

Той даде примери и за „номера" при услуги. „Автомивки, които намалиха цената на 50 евроцента, но намалиха и времето. Такъв тип номера не се харесват и дразнят хората. Детски атракциони и забавления – от едно левче на едно евро", обясни Иванов.

За проверките около 14 февруари, включително и при цветарските магазини, Иванов уточни, че резултатите ще бъдат обобщени на предстоящ брифинг.

По думите му към момента вече около 85% от левовете са иззети от БНБ, а в обращение остават приблизително 5 млрд. лева.

„У нас вече нямаме проблем с обращението, като цяло е добре обезпечено и с евро. И нямаме проблем с левови наличности", подчерта Иванов.

По думите му е нормално около 10% от левовете може да останат извън системата – заради колекционери, сантимент или изгубени банкноти.