Четирима нови астронавти пристигнаха на МКС, за да заменят евакуирания екипаж на НАСА

Международната космическа станция (МКС) възстанови пълния си състав с пристигането на четирима нови астронавти, които замениха колегите си, завърнали се на Земята по-рано от планираното заради здравословен проблем, предаде Асошиейтед прес.

Астронавти от САЩ, Франция и Русия пристигнаха на МКС с кораба „Дракон" на компанията „Спейс екс", изстрелян в петък.

Евакуацията, наложила се поради медицински причини, от миналия месец беше първата за НАСА в 65-годишната история на пилотираните космически полети. При един от четиримата астронавти, изстреляни от „Спейс Екс" миналото лято, е възникнал сериозен здравословен проблем, беше съобщено от НАСА. Това наложи бързото завръщане на Земята на целия екипаж на мисията. Така на борда на МКС останаха само трима души, които да поддържат работата на станцията – един американец и двама руснаци. Заради това НАСА преустанови космическите разходки и ограничи научните изследвания, отбелязва Асошиейтед прес.

За период от осем-девет месеца на МКС ще бъдат Джесика Миър и Джак Хатауей от НАСА, Софи Адено от Франция и Андрей Федяев от Русия. Миър, морски биолог, и Федяев, бивш военен пилот, са били на борда на станция и преди. По време на първото си посещение в станцията през 2019 г. Миър се включи в първата космическа разходка, в която участваха само жени, припомня Асошиейтед прес.

Адено, пилот на военен хеликоптер, е едва втората французойка, летяла в космоса. Хатауей е капитан в американския флот.

„Добър ден!", извика на френски език Адено, след като капсулата се скачи с космическата станция на 446 километра височина. „Благодарни сме, че сме на борда, и сме готови да се заемаме с работата", добави американката Миър.

НАСА отказа да разкрие самоличността на астронавта, който се разболя в орбита на 7 януари, както и да обясни какво се е случило, позовавайки се на медицинската конфиденциалност. Болният астронавт и тримата му колеги от мисията се върнаха на Земята повече от месец по-рано от планираното. Те останаха първата си нощ на Земята в болницата, преди да се върнат в Хюстън, пише БТА.

От космическата агенция на САЩ заявиха, че не са променили медицинските прегледи преди полета на техните заместници на борда на МКС, отбелязва Асошиейтед прес.