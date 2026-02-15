ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Уан И повтори строгата си позиция по китайско-япон...

КЕВР: Високите сметки за ток са заради нарасналото потребление

От началото на годината потреблението на ток у нас е нараснало с почти 10%, показват данните на Електроенергийния системен оператор Снимка: Pixabay

Проверките на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) на доставчиците на ток заради високите януарски сметки на битовите потребители показват, че потреблението на енергия е нараснало с над 30% спрямо декември.

От началото на годината потреблението на ток у нас е нараснало с почти 10%, показват данните на Електроенергийния системен оператор. В същото време производството на ток намалява с над 2%, което се отразява и на баланса внос-износ, пише БНТ.

Салдото е отрицателно като за първия месец на миналата година страната е внесла повече ток, отколкото е изнесла, а сега е обратното - внасяме повече отколкото изнасяме.

С над 12% е намаляло производството на ток от базови централи, а с 9 на сто от възобновяеми източници свързани към разпределителната мрежа. Увеличено е обаче повече от два пъти производството на ток от водноелектрически централи и с над 13 на сто от големи зелени източници.

