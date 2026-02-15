Новите водещи на сутрешния блок на bTV: Ранното ставане ще е голямо изпитание

Ранното ставане ще е голямо изпитание, признаха новите водещи на сутрешния блок на bTV Богомил Грозев и Юлия Манолова. Те гостуват в предаването "120 минути" на Светослав Иванов преди утре за първи път да поведат сутрешното предаване като наследници на свалената от ефир, както тя сама обяви, Мария Цънарова и Златимир Йочев.

Предаването започва в 5,55 часа и Иванов ги попита как им се струва този час, понеже това означава пълна промяна на ритъма на живот. "Голям проблем", засмя се Грозев. Манолова пък разказа, че ще разчита на колегата си да я разбужда.

"Ние се сравняваме с нас и гледаме само напред. Има очаквания и те са високи, отговорността е голяма, но ние сме професионалисти. Ние сме отдалечени от политика и институции. Искаме да върнем и повишим доверието на хората към медиите. Ние рафинираме най-правилно информацията. Социалните мрежи са интересни, но опасни", отговори Грозев на въпрос как ще отговорят на зрителските очаквания предвид че наследяват други водещи.

В България има глад за новини и публицистика. Хората се съмняват, но търсят истината, добави Манолова.

Обещаха на зрителите си положителна енергия, добре разработени новини и да бъдат коректив.