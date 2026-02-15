ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

10 години преди Калушев полицията в Монтана учи де...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22292131 www.24chasa.bg

Новите водещи на сутрешния блок на bTV: Ранното ставане ще е голямо изпитание

2872
Богомил Грозев и Юлия Манолова - новите водещи на сутрешния блок на bTV

Ранното ставане ще е голямо изпитание, признаха новите водещи на сутрешния блок на bTV Богомил Грозев и Юлия Манолова. Те гостуват в предаването "120 минути" на Светослав Иванов преди утре за първи път да поведат сутрешното предаване като наследници на свалената от ефир, както тя сама обяви, Мария Цънарова и Златимир Йочев.

Предаването започва в 5,55 часа и Иванов ги попита как им се струва този час, понеже това означава пълна промяна на ритъма на живот. "Голям проблем", засмя се Грозев. Манолова пък разказа, че ще разчита на колегата си да я разбужда.

"Ние се сравняваме с нас и гледаме само напред. Има очаквания и те са високи, отговорността е голяма, но ние сме професионалисти. Ние сме отдалечени от политика и институции. Искаме да върнем и повишим доверието на хората към медиите. Ние рафинираме най-правилно информацията. Социалните мрежи са интересни, но опасни", отговори Грозев на въпрос как ще отговорят на зрителските очаквания предвид че наследяват други водещи.

В България има глад за новини и публицистика. Хората се съмняват, но търсят истината, добави Манолова.

Обещаха на зрителите си положителна енергия, добре разработени новини и да бъдат коректив.

Богомил Грозев и Юлия Манолова - новите водещи на сутрешния блок на bTV

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Медия и реклама

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Меглена Плугчиева и Пламен Александров: По време на ковида изживяхме нашата дигитална любов с вечери на лаптопите