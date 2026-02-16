Шокиращи цени за красота и ремонти - винят ток и наеми, но кой ви дава касов бон? (Графика)

15 000 са регистрирани като фризьорски и козметични услуги, но има поне 6000, които работят това в сянка

Фризьорски салон в столичния квартал “Лагера” вдига цените за дамско подстригване, измиване и подсушаване от 60 лева на 40 евро с идването на новата валута на 1 януари тази година.

Това разказа читателка на “24 часа”, впечатлена от скока на услугата. И понеже това е ни повече, ни по-малко от 30%, попитала защо. В отговор получила оплаквания от цените на тока, че поправката на повредени уреди поскъпнала, а доставчикът на четки и други пособия също е вдигнал цените. Отгоре на всичкото традиционното за началото на всяка година вдигане на наема за помещението и този път не я подминало.

В социалните мрежи също има премного примери. Мъжко подстригване, което от 15 лева преди 1 януари 2026 г. става 10 евро, е един от най-безобидните. Масово цените вече са по 20 евро, само тук-там в квартални бръснарници в София вземат 12-15 евро.

Правенето на педикюр от 40 лева става 35 евро, карта за достъп до фитнес от 6 лева за еднократен достъп има нова цена от 4,50 евро.

И още хиляди други такива услуги, особено ремонти на жилища или на техника, в които и преди не е имало някакъв твърд ценоразпис, а договорки на четири очи.

Още в първите дни на януари НАП Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) тръгнаха на проверки по търговски обекти за спазване на изискванията за въвеждане на еврото.

Един често цитиран пример беше за фризьорски салон в Бургас, който си позволил при превалутирането да вдигне цените с 291%.

Колкото и да звучи фантастично, това означава, че ако една процедура преди е струвала 50 лева, сега е 100 евро. Така обаче би постъпил по-скоро амбулантен търговец, а не фризьор, при когото услугата изисква поне 20-30-минутен контакт, в който клиентът ще усети, че има нещо нередно.

Но зачестиха и случаите с частни паркинги, в които предишна цена от 3 лева е превърната в 3 евро, което пак е твърде много – това са 95% поскъпване. Или вендинг автомати, при които масово цените в евро се закръгляват уж защото трябвало да завършват на кръгла сума.

При това е извънредно

голяма рядкост фризьорка или маникюристка да издаде касова бележка

В България има над 15 хиляди предприятия, които са регистрирани с дейност “Фризьорски и козметични услуги”, но в същото време има поне около 6-7 хил. души, които вършат тази дейност в сенчестия бизнес.

Трябва да се каже, че в повечето случаи предлагащите тези услуги спазват формално правилото да обявяват цените в левове и евро. Само клиенти, които са ползвали същите услуги и преди и често посещават обекта, могат да хванат поскъпването. Правенето на маникюр, което преди беше примерно 50 лева, след превалутирането се оказва 30 евро. СНИМКА: “24 ЧАСА”

Но то съществува и този път не може да се каже, че НСИ не го е хванал. Разбивката на експресните оценки за инфлацията през януари показва, че има услуги, които при средно месечно поскъпване от 0,7% са се вдигнали със забележителните 5, 7 и дори над 12%.

Те не са оказали толкова съществено влияние върху общия индекс просто защото относителното им тегло в потребителската кошница е много малко – от порядъка на нула процента и много нули след десетичната запетая. НСИ наблюдава 860 различни стоки и услуги, но поправката на уреди за разкрасяване не може да се съизмерва примерно с яйцата и млякото – колкото и да поскъпне тази услуга, тя оказва нищожно въздействие върху инфлацията. Очевидно е, че поскъпването на тези услуги няма нищо общо с еврото. По изчисления на БНБ преминаването към еврото е било свързано с ограничен и временен ефект върху цените от около 0,3 – 0,4 процентни пункта в месечната инфлация за януари, каза преди два дни гуверньорът Димитър Радев пред форум на The Economist в София.

Всъщност поскъпването на много от тези услуги (виж инфографиката) е започнало дълго преди 1 януари 2026 г. Зам.-председателят на НСИ Свилен Колев посочи преди дни при изслушване в парламента, че например ветеринарните услуги

за домашни любимци са поскъпнали с цели 25,9%

за последните 12 месеца и са нещо като услугата рекордьор по ценови ръст. При стоките рекордът принадлежи на бижутата – цели 35,9% скок за една година, който със сигурност се дължи на рекордното поскъпване на златото и среброто.

При услугите има няколко особености, които неминуемо са повлияли върху тези тенденции. Едната е, че делът на електричеството в разходите за някои от тези дейности наистина е голям. Ако всички шивашки, часовникарски, обущарски ателиета, салони за красота, фитнеси, работилници за ремонт и автосервизи плащат небитов ток, а по цени за бизнеса, както е редно, те наистина понасят тежест. През последните 12 месеца токът за бизнеса в България бе сред най-скъпите в Европа, като имаше периоди с по 30% и дори 77% скок на цената само за един ден.

Вярно е, че фирмите получават компенсации от държавата винаги когато цената надвиши 240 лв. за мегаватчас за горницата над тази стойност. Но често тези компенсации се бавят с месеци, което за дребния бизнес е истинско изпитание.

Другата особеност е, че този бизнес е с ниска производителност на труда

и всяко увеличение на заплати, което е неизбежно заради кадровата криза, веднага се отразява на крайната цена.

Същото се отнася и за наемите. Средният ръст на наемите за последната година е 15% и промените наистина се правят в началото на почти всяка година. Нерядко в този период много салони се местят.

Твърде възможно е и цените просто да се вдигат превантивно – много предприемачи правят такава “застраховка”, опасявайки се, че наистина у нас ще се въведе фиксиране на цените, таван на надценките и какво ли не, което политиците масово обичат да обсъждат.

Едно от обясненията подсказа икономическият министър в оставка Петър Дилов. Той също бе попитан в парламента защо услугите поскъпват толкова много. И отговори, че по данни на НСИ обемът на оборотите в услугите у нас се вдига с 9,9% за последните 12 месеца.

Което не може да се обясни само с поскъпването, защото инфлацията е доста по-ниска. С други думи, хората потребяват тези услуги, а щом има клиенти, които са готови да платят, тези, които предлагат услугите, няма как да ги държат на старите цени.

За последен път тези бизнеси пострадаха от отлив на клиенти по време на пандемията, но оттогава много неща се промениха.