За пръв път от Нова година бензинът и дизелът поевтиняха с 1 евроцент

Прогноза за свръхпредлагане и отслабващо напрежение свали и котировките на петрола

За първи път от въвеждането на еврото в България преди месец и половина бензинът и дизелът поне в масовите им варианти поевтиняват съвсем леко – с по 1 евроцент. Тяхната средна за пазара цена все още продължава да е 1,25 евро за литър бензин А95, но някои от големите вериги реагираха в петък и цената по колонките им е 1,24 евро. А в обектите, които са без обслужване от персонал, същото гориво може да се налее и срещу 1,21 евро за литър. При масовия дизел ситуацията е същата, но това гориво по принцип струваше 1,26 и сега на все повече места може да се намери за 1,25 евро.

Най-вероятно това е реакция на продължаващото вече втора седмица поевтиняване на петрола на международните пазари. То от своя страна се дължи на комбинация от няколко фактора – отслабване на геополитическото напрежение поне в сравнение с това преди седмица, съчетано с по-високо предлагане. Миналата седмица Международната агенция по енергетика прогнозира свръхпредлагане на петрол през цялата 2026 г. от порядъка на 3,7 млн. барела нефт дневно. Това веднага понижи котировките на международните пазари, като сортът “Брент” падна до 67 долара за барел, а американският лек суров петрол – до 62 долара.