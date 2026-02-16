2026 няма да е година на еуфория, а на избор. Купувачите ще плащат само когато виждат качество зад цената, прогнозира Красимир Джамбазов, търговски директор на New Estates

2025 г. завърши като една от най-активните години за имотния пазар в България с 226 513 реализирани покупко-продажби, което представлява ръст от 6,5% спрямо 2024 г. В София най-силният период беше последното тримесечие, когато активността се ускори с двуцифрен годишен ръст - сигнал за по-решителни, но обмислени действия от страна на купувачите.

По пазарни наблюдения през 2025 г. между 30% и 40% от всички сделки в София са били свързани с ново строителство, включително и всички сделки “на зелено”, които не са отразени в Агенцията по вписванията. Това потвърждава устойчивия интерес към този сегмент, но и ясно показва нарастващите изисквания към проектите.

“Днес сделките се случват по-бавно и с повече въпроси от страна на купувачите. Това не е знак за охлаждане, а за зрялост на пазара. Хората сравняват проекти, търсят сигурност и реална стойност, а не просто квадратура”, коментира Красимир Джамбазов, търговски директор на New Estates. Компанията е специализирана в продажбата на ново строителство и цялостно управление на проекти.

Паралелно с по-взискателното търсене

строителната активност продължава да расте

По данни на Националния статистически институт през третото тримесечие на 2025 г. в страната са издадени 2292 разрешителни за жилищни сгради, предвиждащи изграждането на 13 541 нови жилища. Спрямо същия период на 2024 г. това означава ръст от 8,5% в броя на разрешителните и близо 47% увеличение на планираните жилища - ясен знак, че проектите стават не само повече, но и по-мащабни.

Все по-често купувачите вземат решенията си не само на база цена и локация, а и спрямо цялостната среда - каква общност ще се формира, кой ще бъде съседът и каква среда се изгражда.

Проекти с компромиси в инфраструктурата, концепцията или изпълнението срещат осезаемо по-слабо търсене, независимо от цената. За сметка на това се засилва

интересът към добре планирани сгради

и комплекси с ясна визия, висока енергийна ефективност, качествени общи части и предвидима среда на обитаване.

Тази промяна се отразява и в сроковете за финализиране на сделките, които по пазарни оценки през 2025 г. са се удължили с около 15-25% спрямо 2024 г. - резултат от повече огледи, по-задълбочени сравнения и по-детайлен анализ от страна на купувачите. Паралелно с това данните сочат, че около 60-70% от сделките с ново строителство през 2025 г. са финансирани с ипотечен кредит, което показва стабилна кредитна активност и високо доверие в сегмента.

“Разликата между добър и слаб проект вече е ясно видима.

Пазарът започва сам да отсява,

качествените проекти се реализират, а останалите се забавят или излизат от фокуса на купувачите”, допълва Джамбазов.

Присъединяването на България към еврозоната от 1 януари 2026 г. също оказа влияние върху поведението на част от купувачите през втората половина на 2025 г., като ускори техните решения. Според експертите това ще доносе по-висока предвидимост за инвеститорите, по-лесен достъп до финансиране и ще засили интереса към качествени жилищни проекти, особено в София.

Прогнозите на New Estates са през следващите 12-18 месеца са пазарът на ново строителство да остане активен заради подготвеното предлагане, но да се развива чрез по-ясна селекция на проектите. Купувачите ще бъдат готови да платят повече, но само за проекти, които предлагат реално качество, добра среда и дългосрочна стойност.

“2026 г. няма да бъде година на еуфория, а на избор. Купувачите ще плащат, но само когато виждат смисъл и качество зад цената”, обобщава Красимир Джамбазов.

Посочените проценти за дяла на новото строителство, ипотечното финансиране и сроковете за сделки са базирани на пазарни наблюдения и реални сделки на New Estates, включително продажби “на зелено”, които не се отразяват в официалната статистика.

