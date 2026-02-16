След 6 месеца автобусът може би няма да краде пътници от влака

С един билет ще може да се ползват няколко вида транспорт

След половин година автобусът може би няма да краде пътници от влака. Това ще е станало реалност, ако Законът за обществения транспорт бъде приет от парламента. В проекта, който вече е депозиран от правителството в оставка в Народното събрание, се предвижда 6 месеца след приемането му министърът на транспорта да е готов с Национална транспортна схема, в която

водещ е влакът, а разписанията на автобуси, самолети, кораби се водят по него

В схемата се предвижда престоят при прекачването на пътниците от влак на автобус или от влак на влак да е не повече от 15-20 минути.

Автобусът пък тръгва 15-20 минути след пристигането на влака, когато се явява отвеждащ транспорт, и по-малко от 30 минути преди отпътуването на влака, когато докарва пътници за него.

Законопроектът е възлов за изпълнение на реформата в пътническия транспорт в плана за възстановяване и условие за получаване на четвъртия транш по него. Затова Министерският съвет го забърза, а дори при служебен министър на транспорта е напълно възможно парламентът да го приеме и така да бъдат спасени 2,5 млрд. евро.

Това творение на екипа на министър Гроздан Караджов ще възложи на колегите му в следващите кабинети - служебен и редовен, в кратки срокове да направят реформа в обществените превози на пътници, към каквато не е посягано от 20 години.

Националната транспортна схема

предвижда и три транспортни връзки на ден до всяко населено място

в страната. Въвежда се и транспорт по заявка, ако до някое малко село няма редовни линии. С превоза на пътници по заявка се осигурява свързаност на такива населени места с общинския център или с най-близката транспортна връзка. Превоз на пътници по заявка може да се осъществява в населени места, в които има осигурен обществен транспорт, като в този случай финансирането се осигурява от възложителя, предвижда законопроектът. Превозът по заявка се изпълнява по предварително определено маршрутно разписание.

На 4 февруари, когато кабинетът одобри законопроекта и го изпрати в парламента, министърът на транспорта Гроздан Караджов заяви, че до 738 населени места няма обществен транспорт, а до 601 е само на хартия. И само до 61 града и села има адекватни транспортни връзки.

Въвежда се и единен билет за влак, автобус, самолет и кораб

Националната транспортна схема комбинира разписанията на всички видове транспорт - сухопътен, морски и въздушен. Тя се състои от разписание за движение на влаковете, обща и междуобщински транспортни схеми, разписания за превоз на пътници с въздушен транспорт и разписания за превоз на пътници по вътрешни водни пътища или морски каботаж. Разписанията на влаковете в Националната транспортна схема са основа за планирането и изготвянето на общата, междуобщинските и общинските транспортни схеми. Тя се администрира от министъра на транспорта.

Националната транспортна схема се актуализира най-малко веднъж годишно, както и при съществени промени. Общата схема е за автобусните превози, тя се утвърждава от министъра на транспорта. В нея са разписанията на редовни линии, свързващи населени места в една или повече области.

Следват междуобщинските схеми. За разработването им се сдружават общините от една или от две съседни области, подписват споразумение и избират водеща община.

Тя прави анализ и изготвя разписанията. Има и план за координация, който осигурява връзки с общата транспортна схема и с другите съседни области и общини. Прилага се единна тарифна политика. Както при всички транспортни схеми министърът на транспорта има право да я включи в националната или да откаже да го направи в рамките на 30 дни.

Общинските транспортни схеми включват разписания на автобуси, тролейбуси, метро и трамваи, а също и междуселищни автобусни линии в границите на общината, както и такива, които свързват едно или повече населени места с административните центрове на други общини. Тя се разработва от кмета и се приема с решение на общината.

Схемите обаче са един от елементите на реформата. За да се случат те и да са в координация една с друга, както и всички вече изброени условия за пътуване законът предвижда куп новости.

Въвежда се национална точка за достъп

Това е информационна система за планиране на пътувания в реално време. Тя ще помага на пътника да търси маршрут от точка до точка, позволява комбиниране на автомобилен, железопътен, въздушен и воден транспорт. В нея има

данни за пътувания и трафик

за различни видове обществен транспорт, за закъснения, анулирания, очаквано време на заминаване и пристигане, затворени участъци, смущения в движението и други.

Системата събира и статични данни за пътувания и за трафик. Това са разписания, превозвачи, възли за достъп, данни за тарифи, изчисляване на плана за пътуване и други. Информация за нея предоставят държавни органи и общините, превозвачи, доставчици на услуги за пътническа информация, управители на инфраструктура и други.

Другата новост е интелигентна система за управление на обществения транспорт. Тя включва национален транспортен модел и единен превозен документ. В нея държавата и общините вкарват информация за всеки договор за превоз и за изменения в него до 14 дни след скючването или промяната.

Тази система дава информация за управлението и контрола на обществения транспорт. Използва се за Националната транспортна схема, за мониторинг в реално време, за изчисляване на субсидии и компенсации за пътници.

С Националния транспортен модел пък

се измерва транспортното предлагане

- краткосрочни и дългосрочни сценарии за търсене на услугите, прави се моделиране и симулиране на пътувания, включително възможността за поне три транспортни връзки дневно за всяко населено място.

Националната система за единен превозен документ е за издаване, продажба и проверка на билети за пътувания независимо от тяхната последователност и от броя и вида на използвания превоз. Въпросният билет ще е електронен. Всяка друга система за издаване, продажба и проверка на превозни документи се изгражда така, че да осигурява съвместимост с националната.

Задачите към министъра на транспорта са с напрегнати срокове. Освен 6-месечния срок за националната схема 12 месеца след влизане на закона в сила той трябва да изгради интелигентната система за управление на обществения транспорт, както и клиринговата система, която да разпределя плащанията към превозвачите.

Половин година след влизане на закона в сила общините трябва да приведат договорите с превозвачите по утвърдената схема за разписания.

До 4 месеца пък трябва да са готови всички наредби, които да разпишат как действат новостите.

В рейса без билет - глобата е 10 пъти стойността му

Близо 16 са страниците със санкции за превозвачи, както и за държавни и общински органи, когато са нарушили изискванията на този закон.

Започва се с глоби, ако не се осигурява информация за националната точка за достъп. Те са от 200 до 2000 евро.

Подробно са разписани и случаите и санкциите, когато жп превозвач нанесе вреда на пътника - от непредоставяне на информация през липса на алтернативен транспорт при инцидент до обезщетения при нараняване и смърт.

Жп превозвач, който не предостави по подходящ начин информация за преустановяване на превоз по договора с държавата, се санкционира от 700 до 3500 евро.

За непълна информация или отказ да се даде исканата от пътника за пътуване с влак глобата е от 1400 до 3500 евро, същото е и при отказ на информация по време на самото пътуване.

Ако пътникът, който я иска, е с увреждания, размерът е увеличен - от 2100 до 4150 евро.

Ако не се издадат билети, санкцията е от 1400 до 3500 евро.

От 6900 до 13 800 евро ще бъде санкциониран жп превозвач за неплащане авансово при нараняване по време на път с влак или по време на качване и слизане. При смърт на пътника и неплащане авансово на обезщетения глобата е 27 600 евро.

При отказ за възстановяване на пълната стойност на билета или за осигуряване на продължаване на пътуването или пренасочване санкцията е от 700 до 2100 евро. Толкова е глобата и при отказ да се възстановят направени от пътника разходи, ако е платил за друг вид транспорт.

Най-високи са санкциите, когато е отказана услуга на лица с увреждания, те стигат и до 5500 евро.

Следват глоби за закъснения, невъзстановяване на стойността на билет и други, но те влизат в сила от 7 юни 2028 г. и от 4 декември 2029 г.

За нарушения, извършени на жп гари или от служители на жп инфраструктурата, също са предвидени сериозни санкции, които в повечето случаи са до 3500 евро. Те са от отказ на помощ на лица с намалена подвижност на гарите, непредоставяне на информация за правата и задълженията на пътниците до липса на система за приемане на жалби. Има и глоби до 13 500 евро за некоординиране на действия с жп превозвачи при изготвяне на планове за действие при извънредни ситуации.

Предвидени са глоби и за продавачи на билети - от 1400 до 3500 евро, ако откажат информация на пътник за превоз или тя е непълна, до 2100 евро пък е глобата, ако откажат билет, при положение че има налични.

При превозите с автобуси санкциите са по-ниски. За неиздаден билет по редовна линия с автобус наказанието е 500 евро.

Пътник в автобус по редовна линия, който пътува без превозен документ, се наказва с глоба в размер десет пъти стойността на билета, предвижда законът.

Водач на автобус по редовна линия, който не спира на определените места съгласно маршрута и разписанието или спира на места извън определените, се наказва с глоба 250 евро.

Ако шофьорът откаже да качи пътник с билет, санкцията също е 250 евро. 500 евро ще плати превозвач, чийто автобус не спира на спирки. Толкова е санкцията и ако при издаване на билет не се приспадне намаление, предвидено в нормативен акт.