Ford Fiesta се завръща след 2 г. като електрически модел

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Хечбекът Ford Fiesta ще се завърне през 2028 г. Производството на популярния модел бе прекратено през 2023 г. Емблематичният автомобил отново ще се предлага на пазара, за да си върне нишата в сегмента на достъпните електромобили.

Според Auto Express, това е станало възможно благодарение на стратегически съюз с Renault, сключен през декември 2025 г. Новият модел е изграден на платформата AmpR Small, която вече се използва за Renault 5, Renault 4, Alpine A290 и новия Nissan Micra.

Ford няма просто да копира френските модели. Автомобилът ще разполага с уникална каросерия със собствен дизайн, в съответствие със стила на марката. Очаква се Fiesta да има по-остри и динамични линии от своя донор Renault 5.

Геометрията на каросерията ще бъде близка до тази на Renault 5, но инженерите на Ford ще извършат собствена настройка на шасито, кормилното управление, спирачките и окачването.

Въз основа на спецификациите на платформата AmpR Small, може да се предположи, че преродената Fiesta ще разполага с батерии с капацитет 40 kWh и 52 kWh (последната ще осигури пробег до 405 км според цикъла WLTP). Двигател със 148 к.с. ще ускорява автомобила до 100 км/ч за под 8 секунди.

Новият модел ще се сглобява в завода на Renault в Северна Франция.