Subaru обмисля създаването на пикап

Нов пикап на Subaru се очаква да се появи през следващите гоидни. Компанията призна, че работи върху конкурент на Ford Maverick. Най-логичната основа за новия модел би била глобалната платформа на Subaru, която е в основата на Forester и Outback. Това би позволило използването на съществуващи бензинови и хибридни силови агрегати, като по този начин се минимизират разходите за разработка.

По време на представянето на обновения Subaru Outback 2026 пред австралийските медии, генералният мениджър на Subaru Australia Скот Лорънс призна за дългоочаквания пикап. Той потвърди, че компанията обмисля създаването на автомобил на базата на някой от SUV моделите.

За разлика от традиционните раменни пикапи, Subaru вероятно ще се съсредоточи върху своята емблематична концепция: комфорт, пътно поведение и задвижване на всички колела.

Оригиналният Subaru Baja, произвеждан от 2003 до 2006 г. и базиран на комбито Outback, макар и да спечели лоялни последователи, не стана масов.