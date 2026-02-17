Защо при съвременните коли катастрофа с 35 км/ч е по-опасна от сблъсък с 50 км/ч

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Обикновено, колкото по-ниска е скоростта при пътнотранспортно произшествие, толкова по-малък е рискът от нараняване. Нови краш тестове на германската автомобилна асоциация ADAC обаче показват, че това не е вярно.

Оказва се, че сблъсък само с 35 км/ч при съъвременните коли може да бъде по-опасен от сблъсък с 50 км/ч.

Откритието може да изглежда нелогично и парадоксално. Но това е така, защото много системи за безопасност на автомобилите са проектирани за скорост от 50 км/ч, стандартната скорост, измерена в много краш тестове, като например Euro NCAP.

От ADAC установиха, че манекенът за краш тест е получил по-сериозни наранявания при 35 км/ч, отколкото при 50 км/ч.

Краш тестовете показват, че гръдният кош се компресира значително повече при 35 км/ч. Това води до по-голям риск от нараняване, особено при по-възрастни хора, които са по-малко устойчиви на удари. ADAC е намерил обяснение за този парадоксален резултат.

Въпреки че обтегачът на предпазния колан освобождава част от колана при сблъсък с 50 км/ч, за да облекчи горната част на тялото, тази система - така нареченият ограничител на силата на колана, не се активира при 35 км/ч.

Така пътниците са пристягани от предпазния колан без никакво омекотяване.

Euro NCAP разработва нови тестове тази година, в които автомобилите ще бъдат тествани и за безопасност при сблъсък при по-ниски скорости.