Тръмп махна старт-стоп системите в колите

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп официално премахна изискването в автомобилите да се инсталира система, която изключва двигателя при кратко спиране, известна като "старт-стоп". Така производителлите няма да са длъжни да предлагат в оборудването на возилото на американския пазар джаджата, която изключва колата, когато е на светофар.

Като част от премахването на задължителната старт-стоп програма, правителствената агенция за опазване на околната среда EPA изключи и други устройства, които бяха включване в графата "пестене на гориво" , като например индикатора за превключване на предавките.

Така в САЩ системата старт-стоп ще бъде опционална за автомобилните производители за новите модели. Тя вече няма да се изисква от федералните разпоредби. Една от причините, поради които тя може вече да не е официално задължителна, може да е, че реалното въздействие на системата върху действителните вредни емисии е било много малко.