ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп махна старт-стоп системите в колите

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22292930 www.24chasa.bg

Тръмп махна старт-стоп системите в колите

Георги Луканов

[email protected]

3868
Доналд Тръмп Снимка: Снимка архив

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп официално премахна изискването в автомобилите да се инсталира система, която изключва двигателя при кратко спиране, известна като "старт-стоп". Така производителлите няма да са длъжни да предлагат в оборудването на возилото на американския пазар джаджата, която изключва колата, когато е на светофар.

Като част от премахването на задължителната старт-стоп програма, правителствената агенция за опазване на околната среда EPA изключи и други устройства, които бяха включване в графата "пестене на гориво" , като например индикатора за превключване на предавките.

Така в САЩ системата старт-стоп ще бъде опционална за автомобилните производители за новите модели. Тя вече няма да се изисква от федералните разпоредби. Една от причините, поради които тя може вече да не е официално задължителна, може да е, че реалното въздействие на системата върху действителните вредни емисии е било много малко.

Доналд Тръмп
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от TREND auto

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Меглена Плугчиева и Пламен Александров: По време на ковида изживяхме нашата дигитална любов с вечери на лаптопите