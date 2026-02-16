Еврогрупата обсъжда въвеждането на единна система за гарантиране на депозитите

Еврогрупата, която обединява финансовите министри от еврозоната и висши представители на ЕС, ще заседава днес. На срещата ще бъдат обсъдени мерки за засилване на международната роля на еврото с цел Европа да стане по-конкурентоспособна и по-устойчива на икономически натиск от страна на САЩ и Китай, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Сред предложенията на Европейската комисия е премахването на вътрешните търговски бариери в 27-членния Европейски съюз, които според Международния валутен фонд са равностойни на 44 процента мито върху стоките и 110 процента върху услугите.

Друга идея е въвеждането на единен правен режим за компаниите, опериращи в ЕС - т.нар. „28-и режим", който да замени действащите 27 различни национални корпоративни законодателства с общ набор от правила на равнище ЕС.

Предлага се също постигане на съгласие за общоевропейска схема за гарантиране на банковите депозити, която да осигури еднаква защита на вложителите в целия съюз, независимо в коя банка държат средствата си.

Сред обсъжданите мерки е и създаването на Съюз на капиталовите пазари, който да позволи около 10 трилиона евро (11,9 трилиона долара), намиращи се в банкови депозити в рамките на 27-те държави членки, да бъдат насочени към перспективни сектори с недостиг на капитал, като зелената енергия, цифровите технологии, отбраната и сигурността, аерокосмическата индустрия, полупроводниците и биотехнологиите.

Предлага се също трансформиране на междуправителствения спасителен фонд на еврозоната - Европейския механизъм за стабилност - в институция на ЕС, която да управлява и общия дълг на съюза и да предоставя предпазна финансова мрежа за всички страни членки, а не само за държавите от еврозоната.

Сред възможностите е издаването на повече съвместен дълг на ЕС, за да се задълбочи пазарът на европейски облигации и да се повиши ликвидността на инструментите, деноминирани в евро. Това би направило еврото по-привлекателно за големи инвеститори и като резервна валута за централните банки.

Обсъжда се и въвеждането на цифрово евро, което да позволи на европейците да извършват онлайн плащания чрез собствена платежна система, без да разчитат на американските компании „Виза" (Visa) и „Мастъркард" (Mastercard), които обработват около две трети от всички цифрови транзакции в Европа.

Друга мярка е развитието на цифрови активи, деноминирани в евро, като стейбълкойни и токенизирани депозити. В момента над 90 процента от пазара на стейбълкойни е деноминиран в долари, което привлича инвестиции към САЩ.

Сред предложенията е и насърчаване на използването на еврото като валута за фактуриране при плащания за петрол, природен газ, електроенергия, транспорт, суровини и отбранителна продукция, както и по-широкото му прилагане в инструментите за експортно кредитиране.

Планира се също стимулиране на издаването на дълг в евро от трети страни, както и възможност Европейската централна банка да предоставя повече линии за ликвидност в евро на други централни банки и участници на пазарите по света, особено на такива, които емитират дълг или фактурират търговията си в евро.