Японската икономика расте по-слабо от очакваното в края на годината

Икономиката на Япония е отчела по-слаб от прогнозирания растеж през четвъртото тримесечие, показват публикувани днес официални данни, цитирани от Ройтерс и АПА.

Брутният вътрешен продукт (БВП) на страната е нараснал с 0,2 на сто на годишна база в периода октомври–декември, след спад от 2,6 на сто през предходното тримесечие. Показателят е под очакванията на анализаторите, които бяха за нарастване от 1,6 на сто. На тримесечна база увеличението е от 0,1 на сто в сравнение с медианната прогноза за ръст от 0,4 на сто, предава БТА.

Основна причина за ограниченото разширяване на икономическата активност е слабото потребление. Частните разходи, които формират повече от половината от икономиката на страната, са се увеличили с едва 0,1 на сто. Продължаващото поскъпване на хранителните продукти оказва натиск върху бюджетите на домакинствата.

Инвестициите на предприятията са нараснали с 0,2 на сто, с което се обръща тенденцията на спад от предходния период. Нетният износ не е допринесъл за растежа, въпреки че спадът на износа е бил по-ограничен на фона на въведените от САЩ базови мита от 15 на сто върху почти всички японски вносни стоки.

Данните сочат, че въздействието на американските мита постепенно отслабва. Това дава основание за предпазлив оптимизъм от страна на Японската централна банка по отношение на по-нататъшната нормализация на паричната политика, включително възможни нови повишения на лихвените проценти.