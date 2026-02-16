Сметната палата публикува образците на декларации за имущество и интереси

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Одитната институция напомня, че годишните декларации за предходната година се подават до 15 май 2026 г. в лева. На сайта на палатата могат да бъдат намерени също указания за подаване и контакти за въпроси по декларациите

Сметната палата публикува на интернет страницата си www.bulnao.government.bg образците на декларациите за имущество и интереси, които трябва да подават лицата, заемащи публични длъжности у нас, както и указания към тях. Декларациите вече се подават към одитната институция след закриването на Комисията за противодействие на корупцията с измененията на Закона за Сметната палата (обн. ДВ, бр. 16 от 10.02.2026г.)

Декларациите - в лева или в евро, могат да бъдат намерени на интернет страницата на Сметната палата в раздел „Публичен регистър" от главното меню на сайта.

https://www.bulnao.government.bg/bg/publichen-registr/obrazci-na-deklaracii-v-leva/

https://www.bulnao.government.bg/bg/publichen-registr/obrazci-na-deklaracii-v-evro/

Годишни декларации – в лева

Лицата, включени в обхвата на чл.74, ал. 1 от Закона за Сметната палата, са задължени в срок до 15 май 2026 г. да подадат пред Сметната палата декларация за имущество и интереси за предходната календарна година, а когато са подали встъпителна декларация през предходната календарна година - за съответния период от момента на встъпване в длъжност до края на предходната календарна година.

Годишните декларации за имущество и интереси, които ще се подадат през 2026 г., следва да се попълват с официална парична единица на Република България към 31.12.2025 г. – в лева.

На сайта на Сметната палата в раздел „Публичен регистър" могат да бъдат намерени също и образци на встъпителни, финални и коригиращи декларации за имущество и интереси – съответно в лева и в евро, в зависимост от следните обстоятелства:

Встъпителни декларации – в лева или в евро

Встъпителни декларации за имущество и интереси, които ще се подават след 01.01.2026г. и са относими за период преди 01.01.2026 г., следва да се попълват в паричната единица, която е била официална парична единица на Република България към датата, за която се отнася встъпителната декларация – в лева.

Когато периодът, за който се подава декларацията, включва периода на двойно обращение на левове и евро, паричните стойности следва да се декларират в евро.

Финални декларации - в лева или в евро

Финални декларации за имущество и интереси, които ще се подават след 01.01.2026 г. и са относими за период преди 01.01.2026 г. следва да се попълват в паричната единица, която е била официална парична единица на Република България към датата, за която се отнася финалната декларация – в лева.

Когато периодът, за който се подава декларацията, включва периода на двойно обращение на левове и евро, паричните стойности следва да се декларират в евро.

Коригиращи декларации

Съгласно чл. 78, ал. 2 от Закона за Сметната палата в срок до един месец от подаването на декларация за имущество и интереси съответното задължено лице може да направи промяна в декларацията си, когато това се налага за отстраняване на непълноти или грешки в декларираните обстоятелства.

Коригиращи декларации, които са относими за период преди 01.01.2026 г. следва да се подават в лева.

Коригиращи декларации, които са относими за период след 01.01.2026 г. следва да се подават в евро.

Декларациите в лева и в евро се намират на следните линкове:

Образци на декларации (в лева)

Образци на декларации (в евро)

Неподаването на декларация за имущество и интереси в законоустановния срок е основание за търсене на административнонаказателна отговорност съгласно Закона за Сметната палата.

Начини за подаване на декларациите

Декларациите се подават на хартиен и на електронен носител или по електронен път, като може да бъде ползван някой от следните начини:

- по пощата (задължително на хартиен и на електронен носител), с известие за доставяне (обратна разписка), чрез лицензиран пощенски оператор, на адрес: гр. София 1000, пл. „Света Неделя" № 6, Сметна палата, дирекция „Публичен регистър";

- лично (задължително на хартиен и на електронен носител), всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа, на адрес - гр. София, Сметна палата, пл. „Света Неделя" № 6;

- чрез упълномощено лице (задължително на хартиен и на електронен носител), всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа, на адрес: - гр. София, Сметна палата, пл. „Света Неделя" № 6 (представя се изрично писмено пълномощно);

- по електронен път на електронна поща на адрес: [email protected], само ако подателят има и използва електронен подпис в съответствие със Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги;

- чрез Система за сигурно електронно връчване, поддържана от Министерство на електронно управление" на адрес: https://edelivery.egov.bg, като се използва досегашният профил на КПК, дирекция „Публичен регистър";

За допълнителни въпроси може задължените лица могат да се обърнете към публикуваните телефони на сайта на Сметната палата в раздел „Публичен регистър", подраздел: „Контакти - За въпроси по декларациите":