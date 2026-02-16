Цените на петрола остават почти без промяна

Цените на петрола се задържат без съществена промяна, докато търговците следят предстоящия втори кръг ядрени преговори между САЩ и Иран и оценяват риска от нова ескалация в Близкия изток, предава Ройтерс.

Фючърсите на сорта „Брент", който е референтен за Европа, поевтиняват с 2 цента, или 0,01 на сто до 67,74 долара за барел към 08:10 часа българско време.

Американският лек суров петрол се търгува на ниво от 62,87 долара за барел, което е повишение от 2 цента. В понеделник няма сетълмент на американския петрол заради празничния Ден на президентите в САЩ.

Миналата седмица и двата основни бенчмарка отчетоха понижения. Сортът „Брент" отстъпи с около 0,5 на сто от стойността си, а американският петрол загуби близо 1 на сто, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон може да постигне споразумение с Техеран още през следващия месец, което оказа натиск върху цените.

Втори кръг преговори в Женева

САЩ и Иран трябва да проведат втори кръг от преговорите във вторник в Женева. По-рано този месец двете страни възобновиха диалога с цел да разрешат продължаващия десетилетия спор около иранската ядрена програма и да предотвратят нова военна конфронтация.

Иран се стреми към ядрено споразумение, което да донесе икономически ползи и за двете страни, включително чрез инвестиции в енергетиката и минния сектор, както и чрез покупки на самолети, съобщи ирански дипломат.

„Тъй като се очаква и двете страни да се придържат към основните си червени линии, вероятността за бързо споразумение остава ниска и това може да се окаже затишие преди бурята", коментира пазарният анализатор на Ай Джи (IG) Тони Сикамор.

Военни сигнали и риск за доставките

Според информация на Ройтерс САЩ са изпратили втори самолетоносач в региона и се подготвят за евентуална продължителна военна кампания, ако преговорите се провалят. От своя страна Иранските революционни гвардии предупредиха, че при евентуални удари по иранска територия ще отвърнат срещу американски военни бази.

На фона на напрежението Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ (ОПЕК+) обмислят възобновяване на увеличението на добива от април след тримесечна пауза, за да отговорят на очакваното по-високо лятно търсене.

Ограничена ликвидност на пазарите

Търговията в понеделник остава вяла, тъй като пазарите в Китай, Южна Корея и Тайван са затворени заради празниците по повод Лунната Нова година, а в САЩ се отбелязва Денят на президентите.

„При липса на сигнали за търсене от Китай ликвидността остава ниска и цените може да останат нестабилни", заяви Суганда Сачдева, основател на изследователската фирма "Ес Ес уелтстрийт" (SS WealthStreet).

Според анализатори в краткосрочен план геополитическите развития и данните за запасите ще продължат да бъдат основните фактори за волатилността, което прави цените на суровия петрол уязвими към резки движения в двете посоки.