Около четвърт от белгийците са ограничили инвестициите и покупките на стоки от САЩ

Около 25 на сто от белгийците са ограничили инвестициите в САЩ и покупката на стоки от тази страна заради политическото напрежение между Вашингтон и Европа, сочи проучване, цитирано от белгийски медии.

Едва 3,8 на сто заявяват, че купуват повече стоки от САЩ, докато 25,3 на сто казват, че купуват по-малко, а 44,5 на сто настояват белгийските и останалите европейски дружества да намалят инвестициите в САЩ. От белгийците, инвестирали вече в американски акции, 23,6 на сто са съобщили, че ограничават инвестициите, а 27,7 на сто са намалили покупката на щатски долари, предава БТА.

Заради общата икономическа обстановка 39 на сто са съобщили, че са ограничили потреблението на неосновни стоки като облекло, а 35,1 на сто харчат по-малко за почивки. Общо 90 на сто от участниците в проучването са изразили опасения от най-новите събития на международната сцена.

Миналата седмица проучване на „Евробарометър" показа, че 65 на сто от белгийците са песимисти за бъдещето на света, а 52 на сто - за бъдещето на ЕС. Общо 40 на сто изразяват очакване качеството на живота им да се влоши в следващите години.