Изпълнителният директор на Агрион за предстоящата кампания по отдаване на земеделска земя и дългосрочния подход към стопанствата

- Г-н Минев, Агрион подготвя нова кампания за отдаване на земеделска земя. Какво стои зад този процес?

- Съвсем скоро ще обявим началото на нашата кампания по отдаване на земеделска земя под наем и аренда чрез търгове. Фокусът ни е ясен. Даваме на фермерите равнопоставен достъп до земя чрез напълно прозрачен процес. Работим с мащаб и отговорност. Управляваме земя в цялата страна и знаем, че за земеделеца предвидимостта има огромно значение. Затова изградихме модел с ясни правила и изцяло онлайн участие.

- Как протича конкретният процес – от избора на земя до участието в търг?

- Фермерът влиза в платформата на Агрион www.agrion.bg/services/rental/ и избира конкретен имот или пакет от земи според нуждите на стопанството си. След това подава собствено ценово предложение и срок на договора чрез онлайн форма. Всеки участник подава оферта при равни условия, без достъп до предложенията на останалите. Това гарантира честно участие и яснота във всяка стъпка.

- Какви са основните предимства за фермерите?

Първо е свободата на избор. Предлагаме както пакети от имоти, така и отделни парцели. Второ е контролът. Земеделецът сам определя цена и срок. Трето е сигурността. Всички условия са публични и еднакви за всеки участник. Това елиминира всякаква съмнения и пести време.

- Как Агрион отговаря на нуждите на различните типове стопанства?

- Работим както с големи арендатори, така и с фермери, които тепърва навлизат в сектора. Затова сме се постарал процесът да е добре структуриран и лесен за следване. Онлайн формата води участника стъпка по стъпка. Екипът ни остава на разположение на безплатния телефон 0800 111 66 за подробност. Данните от предишни кампании показват устойчив интерес и висока степен на финализиранизаявки.

- Какво послание отправяте към фермерите, които планират следващата стопанска година?

- Да планират дългосрочно. Земята е основата за всяко устойчиво стопанство. Агрион предлага дългогодишно и успешно партньорство, не еднократна сделка. Гарантираме мащаб, ясни правила и последователен процес. Това е модел, който работи и го доказваме всяка година.