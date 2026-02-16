ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Алберт Попов и Калин Златков отпаднаха от олимпиад...

Цената на природния газ на хъба TTF спадна под 31 евро за мегаватчас

796
Цената на природния газ на хъба TTF е под 31 евро за мегаватчас. Снимка: Йордан Симеонов

Цената на мартенските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия в момента е 30,565 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 11 часа българско време, предаде БТА. Днешната търговия започна от равнище 31 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при стойности от 32,500 евро за мегаватчас.

В България цената на природния газ на платформата на „Газов хъб Балкан" в сегмента „ден напред" с ден за доставка за днес, 16 февруари, е 32,55 евро за мегаватчас. В сегмента „в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 31,91 евро за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 32,55 евро за мегаватчас.

Цената на природния газ на хъба TTF е под 31 евро за мегаватчас. Снимка: Йордан Симеонов

