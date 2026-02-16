Промишленото производство в ЕС расте с 1,2 на сто през декември

Промишленото производство в Европейския съюз и еврозоната отчита умерен ръст на годишна база през декември 2025 г., показват първите оценки на Евростат, предаде БТА. Данните сочат, че България вече не заема последното място по годишна динамика на показателя, след като в предходните шест месеца до ноември включително страната беше с най-голям спад сред държавите членки.

През декември 2025 г. промишленото производство в еврозоната се увеличава с 1,2 на сто спрямо декември 2024 г., а в ЕС – с 1,4 на сто. Средногодишно за 2025 г. спрямо 2024 г. е отчетен ръст от 1,5 на сто както в еврозоната, така и в ЕС.

По основни индустриални групи в еврозоната на годишна база през декември нараства производството на междинни стоки (с 1,5 на сто) и на капиталови стоки (с 4,1 на сто), докато при енергията е отчетен спад от 0,7 на сто, а при дълготрайните и нетрайните потребителски стоки – съответно от 2,4 на сто и 2,1 на сто.

В ЕС производството на междинни стоки се увеличава с 1,9 на сто, а на капиталови стоки – с 4,5 на сто. Намаление е регистрирано при енергията (1,3 на сто), както и при дълготрайните (1,8 на сто) и нетрайните потребителски стоки (2,0 на сто).

Сред държавите членки най-голям годишен ръст е отчетен в Полша (6,9 на сто), Швеция (4,8 на сто) и Хърватия (4,5 на сто). Най-съществен спад е регистриран в Словакия (8,5 на сто), Люксембург (7,9 на сто) и България (6,8 на сто).

Така през декември България е с трети по големина годишен спад в ЕС – минус 6,8 на сто, след Словакия и Люксембург, което означава, че страната вече не е на последната позиция по този показател.

На месечна база през декември 2025 г. спрямо ноември индустриалното производство намалява с 1,4 на сто в еврозоната и с 0,8 на сто в ЕС. Най-значителен месечен спад е отчетен в Словакия (4,9 на сто), Германия (2,9 на сто) и Испания (2,6 на сто), докато най-силен ръст е регистриран в Люксембург (6,4 на сто), Швеция (4,4 на сто) и Малта (4,2 на сто).