Вкарват медицинските прегледи в дигиталната книжка...

Вкарват медицинските прегледи в дигиталната книжка на шофьорите над 65 г.

Георги Луканов

17-годишните трябва ще имат право на шофьорска книжка за автомобили или камиони, ако са придружени от опитен водач. СНИМКА: PIXABAY

В Брюксел се обсъждат финалните детайли по въвеждането на единната цифрова шофьорска книжка на ЕС. Целта е до края на 2026 г. тя да бъде признавана при проверка от полицията във всяка страна членка чрез мобилно приложение, което ще сложи край на пластмасовите карти. Европейската комисия подчертава, че това ще улесни и наемането на автомобили в чужбина.

Основен приоритет е цифровата книжка да бъде част от Европейския портфейл за цифрова идентичност. Обсъждат се протоколите за сигурност, които ще позволят на полицията в една държава членка (например Германия) мигновено да провери валидността на цифрова книжка, издадена в друга (например България), чрез QR код.

Обсъжда се как цифровите системи да напомнят и да интегрират резултати от медицински прегледи (особено за водачи над 65 години), както и признаването на схемата за придружено шофиране от 17-годишна възраст в рамките на целия ЕС.

Важен акцент е системата за обмен на информация в реално време при нарушения. Целта е отнемането на книжка в една държава (например за превишена скорост или алкохол) автоматично да се отразява в цифровия файл в целия ЕС.

