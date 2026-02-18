Huawei Mate X7 - един телефон, два екрана и много възможности

Има телефони, които впечатляват, но само с една функция. Има и такива, които в ежедневието правят всичко да е по-лесно, по-бързо и по-приятно. Ако търсите устройство, което работи толкова умно, колкото и мощно, съчетавайки топ хардуер с дълбоко интегрирани AI възможности, то HUAWEI Mate X7 точният избор.

Той е един от най-интересните сгъваеми смартфони на пазара, който успява да съчетае голям дисплей, мощни камери, интелигентни функции и здрава, но елегантна конструкция. На фона на конкурентите Mate X7 прави впечатление като флагман, който е готов за ежедневна работа, творчество и мултимедия.

Изживяване, което завладява

Mate X7 следва класическия дизаян „книга" при сгъваемите устройства, предлага 8-инчов основен LTPO OLED дисплей с ярка резолюция и адаптивна честота - идеален за мултимедия, работа с документи и мултитаскинг. 6,49-инчовият външен OLED екран пък позволява удобно и пълноценно ползване без разгъване.

Основният екран достига яркост, кояот гарантира отлична видимост дори при силна слънчева светлина. И двата дисплея използват високочестотно затъмняване за комфорт на очите. Теглото от около 235 г и компактните размери правят Mate X7 удобен за държане както сгънат, така и разгънат.

HUAWEI Mate X7 е изискана естетика с извити повърхности и триизмерно кристално шлифоване. В допълнение към тази артистичност, се предлага в два впечатляващи цвята - Nebula Red и Black, облицовани с екокожа, за да имаш отличителен стил.

Истински цветове и творческа свобода

Основната камера включва 50 MP главен сензор с променлива бленда, който улавя повече светлина и детайли, 40 MP ултраширокоъгълен обектив за големи сцени и панорами, 50 MP телемакро за близки кадри и креативни перспективи.

Една от отличителните характеристики е Flex-stop режимът, който използва сгъваемия дисплей за по-нестандартни ъгли и селфита с основните камери, особено полезен при групови снимки или артистични кадри.

Иновативната камера постига впечатляващи резултати, елиминира нежелани цветови отклонения при предизвикателни условия на осветление. Снимаш и имаш гаранция, че получаваш детайлни и ясно фокусирани кадри с оптимална експозиция, независимо дали е на ярка дневна светлина или сцени на закрито. В допълнение, 50-мегапикселовата Telephoto Macro камера разполага с перископна система с 3,5x оптично увеличение, която позволява заснемане и на фини детайли от близо с висока резолюция и отлична яснота.

Новата технология Ultra HDR Video осигурява 4K видео с професионално качество с богати цветове и безупречни детайли при всякакви условия.

Мощ с HarmonyOS

Mate X7 работи с флагмански чипсет, който осигурява плавна работа на интерфейса и приложенията дори при тежък мултитаскинг. Системата работи под HarmonyOS 6/EMUI 15, оптимизирана за голям сгъваем екран, с интелигентни функции, адаптивна навигация и интегрирани услуги, които правят взаимодействието с устройството по-интуитивно. Паметта гарантира място и скорост за снимки, приложения и мултимедия без нужда от външна карта.

За върхова производителност, HUAWEI Mate X7 е оборудван със система за разсейване на топлината. Независимо дали играеш или работиш, телефонът остава бърз. Към това трябва да отбележим, че смартфоните на HUAWEI имат достъп до всички популярни Google приложения. За целта е необходимо да инсталирате GBox през AppGallery.

HUAWEI поставя фокус върху фотографията със система, базирана на True-to-Colour изображения и усъвършенстван ISP от 9-о поколение, който осигурява 4K HDR видео с широк динамичен обхват (17.5 EV) както през деня, така и при по-слаба светлина.

Достатъчно заряд за целия ден

Mate X7 разчита на батерия с капацитет 5300 mAh и поддържа SuperCharge за бързо кабелно и безгабелно зареждане. Такъв размер на батерията и бързите опции за зареждане правят устройството подходящо за дълги работни дни, видео стрийминг или пътувания без постоянен достъп до зарядно.

Стил, здравина и надеждна конструкция

Използваната при флагмана структура с три слоя и подсилени материали повишава устойчивостта на панела при сгъване и удари в ежедневието. Устройството идва с IP58 и IP59 рейтинг за водо- и прахоустойчивост, което е рядкост за сгъваеми смартфони и говори за по-висока защита срещу пръски и прах. Външният екран е изработен от ултраиздръжлив Kunlun Crystal Armor Glass и осигурява защита от надрасквания, удари и случайни изпускания.

Усъвършенстваната панта и от ултраздрава стомана и иновативен дизайн във формата на пет дъги. Средната рамка е от алуминий от авиационен клас, а ултраздравият заден капак е произведен от композитни брокатени влакна.

Mate X7 предлага и други удобства като двупосочно шумопотискане на разговорите чрез AI, което подобрява качеството при обаждания в шумни среди, и AI оптимизации в снимките, които избират най-добрата експресия от серия кадри.

Заключение

HUAWEI Mate X7 е смартфон, с който впечатляваш. Ако търсиш телефон, който да служи и като истински минитаблет, със силна камера и реална издръжливост през целия ден, Mate X7 е един от най-комплексните кандидати на пазара.

Смартфонът вече е на българския пазар, като до 1 март се предлага в комплект със смарт часовник HUAWEI Watch Fit 4 Pro на препоръчителна цена от 2099 евро или със съответните абонаментни планове в мобилните оператори. В стандартния комплект са включени защитен кейс и кабел за зареждане. Включена е и HUAWEI Care+ за период от 12 месеца. Смартфонът се предлага в мрежата на Technopolis, Vivacom и Yettel, и се очаква скоро и в A1.