Евростат: Ръст на новите регистрации и фалити в ЕС през четвъртото тримесечие на 2025 г.

Броят на новорегистрираните компании в Европейския съюз се увеличава с 0,5 на сто през четвъртото тримесечие на 2025 г. спрямо третото тримесечие, показват данни на Евростат, публикувани на сайта на европейската статистическа служба. За същия период подадените декларации за фалит нарастват с 2,5 на сто на тримесечна база, предаде БТА.

Регистрациите на нови предприятия през четвъртото тримесечие на 2025 г. се увеличават в пет от осем наблюдавани икономически сектора. Най-съществен ръст е отчетен в сектора „Информация и комуникации" – с 6,4 на сто, следван от промишлеността – с 4,9 на сто, и хотелиерството и ресторантьорството – с 1,3 на сто.

Спад е регистриран в търговията – с 0,3 на сто, както и в строителството и транспорта – с по 0,1 на сто във всеки от секторите.

При фалитите тенденциите са разнопосочни, като увеличение е отчетено в шест от осемте сектора. Най-голям ръст има в хотелиерството и ресторантьорството – с 8,6 на сто, следвано от сектора „Информация и комуникации" – със 7,9 на сто, и транспорта – с 5,6 на сто.

Намаление на броя на обявените несъстоятелности е регистрирано в търговията – с 3,4 на сто, и във финансовия сектор – с 0,7 на сто.

В България през четвъртото тримесечие на 2025 г. спрямо предходното тримесечие регистрациите на нови компании намаляват с 2 на сто, докато фалитите нарастват с 13,1 на сто.

За сравнение, през третото тримесечие на 2025 г. новорегистрираните предприятия в ЕС се увеличават с 1,5 на сто на тримесечна база, а фалитите намаляват със 7,1 на сто спрямо второто тримесечие.